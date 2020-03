Las seis noticias imprescindibles de hoy, miércoles 4 de marzo

1.- País Vasco confirma la segunda muerte en España por coronavirus. El coronavirus se ha cobrado su segunda víctima mortal en España. Concretamente, en Vizcaya, donde según ha informado el Departamento vasco de Salud ha muerto un hombre de 82 años que hoy mismo había dado positivo en Covid-19. El fallecido padecía una neumonía y enfermedades crónicas. En Álava, otra persona se encuentra en la UCI en estado «grave». Fuentes del Departamento de Salud vasco han informado de que no habrá rueda de prensa esta tarde sobre el caso, de forma que no se darán más explicaciones hasta este jueves, cuando está previsto que el lendakari, Iñigo Urkullu, presida la Mesa Interdepartamental sobre el coronavirus en la sede de la Presidencia vasca.

2.- Unos ultras de izquierdas revientan el acto de Iglesias en la Complutense. Unos veinte radicales de extrema izquierda han reventado hoy el acto del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la Universidad Complutense. Al inicio del turno de palabra del líder de Podemos, varios integrantes del Frente Obrero han interrumpido a Iglesias al grito de «fuera vendeobreros de la universidad». «No sois izquierda ni sois nada», han clamado los ultras, que han denunciado ante Iglesias que su partido, en los lugares donde Gobierna, no ha puesto en práctica las medidas por la igualdad social que prometieron antes de llegar al poder.

3.- Las correcciones de Justicia a la ley de Irene Montero que hicieron estallar a Pablo Iglesias. El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, respondió ayer en los pasillos del Senado a los ataques a su la ministra de Igualdad, Irene Montero: «En las excusas técnicas hay mucho machista frustrado», espetó. Previamente, fuentes de Unidas Podemos (UP) habían acusado a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, de querer bloquear el anteproyecto de ley de libertades sexuales. Según avanzó ayer la Ser, Justicia esgrimió defectos técnicos, fallos de redacción e injerencias en otros ministerios, entre otros problemas a corregir, para ralentizar su presentación.

4.- El Supremo da un varapalo a la banca y declara usurarios los intereses de las tarjetas «revolving». Solo un día después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) diese aire a la banca con su dictamen sobre las hipotecas referenciadas al IRPH, la Justicia española da ahora un varapalo al sector financiero nacional por las tarjetas «revolving». El Tribunal Supremo ha sentenciado que las tarjetas de crédito con esta modalidad de pago aplazado que conlleven para el cliente un tipo de interés superior al precio normal del dinero y manifiestamente desproporcionados son usurarios y deben ser anulados. El fallo se refiere a Wizink, la entidad más expuesta a este producto, pero abre la puerta a reclamaciones masivas al resto de bancos del país.

5.- Registran el domicilio de Casillas en la mayor redada contra la corrupción en el fútbol portugués. La Policía portuguesa ha puesto en marcha la mayor redada de siempre contra la corrupción en el fútbol y, en la mañana de este miércoles 4 de marzo, se extiende una gigantesca operación de búsqueda de documentos al más alto nivel. El domicilio de Íker Casillas en Oporto es uno de los registrados, como también los de otros jugadores, entrenadores y presidentes de los principales clubs lusos, así como el Estadio do Dragao, el de Alvalade y el Estadio da Luz. «Esta mañana la Fiscalía lusa ha venido a mi domicilio en Oporto, como ha ido a otros 76 domicilios de sociedades deportivas, jugadores y clubes, para pedirme documentación. Me he puesto a su entera disposición. La transparencia es uno de mis principios», ha escrito el guardameta sobre la visita de la Policía.

6.- La Policía atribuye al descuartizador de Marta Calvo la muerte de otra mujer en Valencia. Las sospechas de los investigadores se han confirmado gracias a las pruebas de ADN. La Policía Nacional atribuye al descuartizador confeso de Marta Calvo la muerte de otra mujer en Valencia y cree que Jorge Ignacio Palma está implicado en otro caso por el intento de homicidio de una tercera chica que logró sobrevivir a un encuentro sexual combinado con drogas mantenido con el traficante colombiano. Esta semana, en la que se cumplen cuatro meses de la desaparición de Marta Calvo tras haber mantenido una cita con Palma en la localidad valenciana de Manuel, la Policía Nacional se personó en la enfermería de la cárcel de Picassent para proceder a la detención formal del hombre tras haber recabado las pruebas que, de acuerdo con fuentes de la investigación, le incriminan en la muerte de una mujer de 26 años el pasado 15 de junio de en Valencia. El cadáver fue encontrado por la dueña de la vivienda y no presentaba signos de violencia.