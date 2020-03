Unos ultras de izquierdas revientan el acto de Iglesias en la Complutense

Unos veinte radicales de extrema izquierda han reventado hoy el acto del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en la Universidad Complutense. Al inicio del turno de palabra del líder de Podemos, varios integrantes del Frente Obrero han interrumpido a Iglesias al grito de «fuera vendeobreros de la universidad».

«No sois izquierda ni sois nada», han clamado los ultras, que han denunciado ante Iglesias que su partido, en los lugares donde Gobierna, no ha puesto en práctica las medidas por la igualdad social que prometieron antes de llegar al poder.

«Sólo chupáis del cuento, no vais a la raíz del problema», han insistido los radicales ante el vicepresidente del Gobierno, a quien también le han afeado no acabar con los desahucios en lugares como Castellón o Madrid.

Iglesias, que ha intentado calmar los ánimos sin éxito pidiendo un micrófono para los indignados, ha restado importancia al incidente justo después de que los veinte radicales abandonaran la sala.

Pablo Iglesias, que ha admitido sentirse emocionado por volver al campus de Somosaguas, donde impartió clase en su etapa como profesor universitario, ha conocido hoy la otra cara de la moneda. Asentado en la política y recién aterrizado en el Gobierno, el líder de Podemos ha sufrido unos hechos similares a los que padeció Rosa Díez en 2010.

Cuando la por entonces líder de UPyD acudió a esta misma universidad, un grupo importante de estudiantes comandado por el propio Iglesias hicieron un escrache a la expolítica enseñándole unas tarjetas rojas. Tras conocer los incidentes de hoy, la expolítica ha mostrado su rechazo contra los radicales que han seguido "el ejemplo de Iglesias".

Rechazo que los ex alumnos de Pablo Iglesias hayan seguido su ejemplo y hoy le hayan hecho un escrache como el que él me organizó a mi. Ojalá no pase lo mismo con los alumnos de Junqueras... https://t.co/JsI24Mzc3P