Las seis noticias imprescindibles de este viernes

ABC .

@abc_es Seguir Actualizado: 03/08/2018 21:16h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. Sánchez no se compromete con las urnas si fracasa con los PGE y pide apoyo sin fisuras a Casado en Cataluña. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se compromete en mantener una «hoja de ruta clara y definida hasta el final de la legislatura» pese a la inestabilidad parlamentaria y la situación en Cataluña. Al margen de una breve comparecencia con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, era la primera rueda de prensa de Pedro Sánchez en España desde que hace ya algo más de dos meses accedió a la presidencia del Gobierno. Sánchez ha negado que vaya a convocar elecciones tras el dato positivo para el PSOE del último barómetro del CIS, y que su confianza es sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado: «Sí fuera a una negociación con el ánimo de que no va a salir...». El presidente ha dicho que va a atender «a los intereses generales» para convocar las elecciones y que «no gobierna a golpe de encuesta». Además, el PSOE ha realizado un video sobre la gestión de su Gobierno bajo el título de «¿Imaginabas tanto en 60 días?»

2. Quim Torra, dispuesto a dimitir si no logra aprobar los presupuestos de la Generalitat. El presidente de la Generaltiat, Quim Torra, ha dejado entrever que estaría dispuesto a dejar el cargo si no logra que las cuentas del Gobierno catalán para el año que viene salgan adelante. «Los Gobiernos acostumbran a dimitir si sus presupuestos no son aprobados», ha señalado el máximo responsable del Ejecutivo catalán en una entrevista con la agencia catalana ACN. Asimismo, Torra ha apuntado que su postura es «un mandato de autoexigencia». Sin embargo, la difícil aritmética parlamentaria que sustenta en estos momentos al Ejecutivo catalán hace por lo menos complicado que el actual presidente de la Generalitat pueda aprobar las cuentas sin sobresaltos. No en vano, solo cuenta con el apoyo expreso de los diputados de Junts per Catalunya y ERC.

3. Agustín Santos sustituye a Jorge Moragas como embajador ante la ONU. El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión el nombramiento de cuatro embajadores entre los que destaca el de Agustín Santos Maraver como embajador ante Naciones Unidas, cargo en el que sustituye a Jorge Moragas, exjefe de Gabinete de Mariano Rajoy. Santos Maraver, exjefe de gabinete del ministro Miguel Ángel Moratinos y actual cónsul en Perpiñán, nació en Los Ángeles en 1955, es licenciado en Filosofía y Letras y en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, e ingresó en la Carrera Diplomática en 1982.

4. Llega el peor día de la ola de calor: temperaturas extremas y alto riesgo de incendios. La ola de calor alcanza su ecuador con temperaturas extremas en buena parte del país. Si el jueves llegaron a superarse los 44ºC en Montoro (Córdoba) y los 43º en Olivenza (Badajoz); podrían alcanzarse los 45º en los valles del Guadiana y del Guadalquivir. También se superarán los 40º en amplias zonas de la Península, explica a ABC el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Rubén del Campo. En la zona centro y en el valle del Ebro se esperan temperaturas próximas a los 40º, mientras que en la meseta norte e interior sur de Galicia se superarán los 35º, llegando incluso a registrarse valores entre los 39 y los 41º. Las noches seguirán siendo tropicales y en el cuadrante suroeste peninsular no bajarán de los 25 grados. Además, la ola de calor se ha cobrado dos víctimas mortales más, una en Barcelona y otra en Murcia, que se suman a la de este martes.

5. El Rey acudirá a los actos de conmemoración de los atentados de Cambrils y Barcelona. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este viernes que tanto él como el Rey estarán en Barcelona con motivo del primer aniversario de los atentados terroristas que tuvieron lugar en la capital catalana y en la localidad tarraconense de Cambrils el año pasado. Así lo ha garantizado durante la rueda de prensa que ha ofrecido en La Moncloa para hacer balance de sus dos meses de Gobierno y que tiene lugar dos días antes de la audiencia que tiene previsto mantener con el Jefe del Estado el próximo lunes. Según han precisado después fuentes gubernamentales, el Gobierno de Quim Torra, que ha anunciado su veto a la presencia de Felipe VI a los actos organizados por la Generalitat, ya ha sido informado de que el Monarca acudirá a conmemorar esa trágica efeméride.

6. Celades, segundo entrenador de Lopetegui. El puente entre la Federación Española y el Real Madrid sigue sumando caminantes. Albert Celades, hasta el pasado mes de julio seleccionador de la sub 21, se incorpora a la disciplina blanca como entrenador asistente de Julen Lopetegui. La noticia ha saltado a última hora de la tarde, cuando el club blanco ha comunicado la contratación: «Albert Celades se incorpora al Real Madrid como técnico asistente de Julen Lopetegui. Su carrera como entrenador está ligada a las categorías inferiores de España, donde ha desempeñado el cargo de seleccionador sub-21 de 2014 a 2018. Con esta categoría fue subcampeón de Europa en 2017. Anteriormente dirigió a la selección sub-16. Además, estuvo presente en los últimos Mundiales de Brasil y Rusia como auxiliar del cuerpo técnico de la selección española», ha detallado la web oficial del Real Madrid.