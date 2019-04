Las seis noticias imprescindibles de este miércoles, 17 de abril

ABC Actualizado: 17/04/2019 21:01h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1.- Detenido un yihadista que pretendía atentar en la Semana Santa de Sevilla. La Policía Nacional y los servicios de información españoles y marroquíes han desarrollado una operación antiterrorista que ha culminado con la detención en Marruecos de un yihadista que presuntamente tenía previsto atentar en Sevilla, según informa el Ministerio del Interior. La operación, dirigida por el Juzgado Central de Instrucción Número 4 y la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sigue en marcha con el registro de su domicilio en la capital andaluza. «El Ministerio acordó la pasada semana el refuerzo de los dispositivos de seguridad y de las capacidades de información, de control y de seguimiento antiterrorista por parte de los Cuerpos de Seguridad del Estado, así como del resto de los cuerpos policiales, con motivo de la celebración de la Semana Santa y de las próximas elecciones», apunta el Ministerio en un comunicado.

2.- «Resucitan» algunas funciones de cerebros de cerdos cuatro horas después de haber muerto. Un grupo de científicos de la Universidad de Yale (EE. UU.) ha conseguido restaurar la circulación y la actividad celular en el cerebro de varios cerdos cuatro horas después de haber muerto, desafiando todos los dogmas actuales sobre la rapidez de la degradación de este órgano vital. Sin embargo, los investigadores advierten sobre dos puntos: en primer lugar, no se «resucitaron» completamente los cerebros porcinos, ya que en ningún caso hubo evidencia de actividad cerebral normal -solo de algunas funciones-; y, segundo, si investigaciones sucesivas quieren indagar en la posibilidad de emular al Doctor Frankenstein, e incluso aplicar esta tecnología en cerebros humanos, habrá que realizar estudios éticos preliminares para ver hasta dónde se puede llegar con esta tecnología, que promete ser toda una revolución al menos en el campo del ensayo.

3.- Muere Alan García, el expresidente peruano, tras dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido. El expresidente peruano Alan García, de 69 años, ha muerto este miércoles después de dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido, informa Reuters. El exmandatario -en el poder de 1985 a 1990 y de 2006 a 2011- se disparó en la cabeza cuando iba a ser detenido por su vínculos con el caso de corrupción la constructora brasileña Odebrecht. «La situación del expresidente es muy crítica, es muy grave. Se le ha dado reanimación cardiopulmonar ya tres veces y acaba de ingresar al quirófano», ha explicado la ministra de Sanidad antes de conocerse el desenlace de este suceso.

4.- La Venezuela de Maduro se convierte en la gran autopista de la coca hacia Estados Unidos. Mientras la crisis política y humanitaria de Venezuela tiene a buena parte de su población en situación crítica, un negocio florece con la participación del régimen de Nicolás Maduro: el narcotráfico.Venezuela se ha convertido en la principal autopista de la cocaína en su periplo de los campos de cultivo de Colombia a las calles de EE.UU., gracias a la complicidad y a la permisividad del dictador venezolano. Así lo ha comprobado una investigación de varios meses de la CNN, que asegura que el tráfico de cocaína en Venezuela se dispara al mismo tiempo que el país se derrumba.

- s

5.- Pedro Sánchez acudirá al debate de TVE y no al de Atresmedia tras la exclusión de Vox. El candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido finalmente acudir al debate planteado por RTVE y no participará en el organizado por Atresmedia, después de que ayer la Junta Electoral Central anulara la participación de Vox, al no cumplir con los criterios de representación mínimos exigidos. El Comité electoral del PSOE opta ahora por el debate electoral a cuatro que planteó el ente público. En el debate participarían, además de Sánchez, el presidente del PP, Pablo Casado; el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera; y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias. «Una vez conocido el acuerdo de la JEC de ayer prohibiendo el debate a cinco, el Comité Electoral del PSOE ha estudiado las distintas propuestas de debates electorales a cuatro planteadas en tiempo y forma por RTVE y Atresmedia», han indicado esta mañana fuentes socialistas.

6.- Calendario Laboral 2019: ¿dónde es festivo el Jueves Santo y el Lunes de Pascua? Hoy, Miércoles Santo, arranca la segunda operación salida de esta Semana Santa. Desde la Dirección General de Tráfico se esperan miles de desplazamientos por toda España, donde muchos trabajadores esperan encontrar el descanso merecido. Eso sí, una segunda parte de la Semana Santa que también estará marcada por el temporal. Se esperan lluvias y fuertes vientos por toda España. Aun así, la previsión hotelera es, un año más, de ocupación casi al completo. Los días festivos de la Semana Santa no son los mismos en todas las Comunidades Autónomas. Hay regiones que tienen como día no laborable el Jueves Santo y otras donde el festivo lo tienen colocado el Lunes de Pascua.