Las seis noticias imprescindibles de este miércoles 12 de junio

1. El juicio del «procés», visto para sentencia. Justo cuatro meses después del inicio, el Salón de Plenos del Tribunal Supremo ha bajado la persiana con el «visto para sentencia» del juicio del «procés», dictado en una jornada, la 52, protagonizada de nuevo por los acusados, con alegatos en defensa del diálogo como solución a un conflicto político.

2. Vox levanta el veto a los presupuestos andaluces. Alejandro Hernández, portavoz del grupo parlamentario Vox, ha avanzado pasadas las 20.00 horas de este miércoles que se ha llegado a «puntos de encuentro» con el Gobierno del PP y Ciudadanos. «Hemos llegado a puntos de encuentro. Interpelo al consejero [de Hacienda] para que ratifique lo que hemos acordado y en el siguiente turno me pronunciaré sobre la eventual retirada de la enmienda», ha señalado. Poco antes, el portavoz de Vox aseguraba que su grupo parlamentario se iba a guiar por «la búsqueda del interés general». Por su parte, el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha alabado la «valentía» y la «comprensión» de Vox. Bravo ha recordado los principales puntos del acuerdo de investidura suscrito entre el PP y Vox.

3. Carmena dice en su último pleno que no se sacrificará por Villacís para convertirla en alcaldesa. Ciudadanos parece mantener su pulso para que Begoña Villacís se convierta en la nueva alcaldesa de la ciudad. El Partido Popular ya le ha dicho que no cederá esta plaza y ayer se lo recordó Pablo Casado a Albert Rivera: «O gobierna a Almeida o lo hace Carmena». Ante este escenario, la única puerta de emergencia que le queda por rebasar a la candidata de la formación naranja es la de que Manuela Carmena le regale sus votos, algo que ya ha negado la alcaldesa en funciones.

4. España cae en el mundial femenino ante Alemania y se las verá con China. El equipo de Jorge Vilda, que debutó en el torneo con una trabajada victoria por 3-1 ante Sudáfrica, no pudo esta vez con la poderosa Alemania, que se impuso con un gol de Sara Däbritz en el minuto 42 al aprovechar una falta de entendimiento entre la defensa Marta Torrejón y la portera Sandra Paños.

5. Ábalos se enmienda y explica que no puede descartar que Podemos porque no depende de él. El ministro de Fomento ha abierto la puerta a que Podemos entre en el nuevo gobierno: «No descarto nada». Unas declaraciones que luego ha tenido que matizar. No ha querido entrar en detalles del posible Ejecutivo de colaboración sobre el que ha dicho que «no es un modelo cerrado» y que, por tanto, «cualquier modelo de cooperación -como el modelo valenciano- entra en el modelo de cooperación».

6. Un estudiante de 15 años agrede con un cuchillo a su profesora en Valencia por su disconformidad con las notas.El menor agredió en el hombro a la profesora, de cuarenta años de edad, aunque no le produjo heridas graves. Los compañeros del estudiante le lanzaron sillas y otro tipo de objetos y lograron que depusiera su actitud. Mientras, desde la megafonía del centro se dio indicaciones para que el resto de alumnos permanecieran en sus clases y se recalcó que no se trataba de un simulacro de emergencia para que fueran conscientes del peligro que entrañaba la situación.