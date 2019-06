Juicio del «procés» en directo | Junqueras comienza su turno de última palabra

Actualizar

16.35«Lo mejor para todos sería devolver la cuestión al terreno de la buena política, de la que nuca debería haber salido. Mientras tanto, mi trabajo deber ser el de constribuir siempre, a traves del juicio de las urnas, a promover la democracia, la convivencia y el bien común», finaliza Junqueras. Ha usado solo unos tres minutos de los quince a los que tiene derecho y es el turno de Raül Romeva.

16.34«Todos mis libros, artículos, discursos y acciones demuestran el compromiso irrenunciable con la bondad y la dignidad humanas. Todos aquellos que me conocen, incluyendo a las acusaciones, seguro que son conscientes de ellos. Cualquier político, como cualquier persona, comete errores, pero siempre he evitado esa mala política que niega la negociación y el acuerdo y que entiendo que les ha traspasado a ustedes la voluntad de dictar sentencia», dice Junqueras.

16.31Junqueras empieza citando a Petrarca —«a ustedes que escuchan con rimas dispersas el sonido de mis palabras»—, «una apelación directa que nace de la conciencia de que poco serviría hablar o escribir si nadie escuchara o leyera». Afirma que es padre de familia y que siempre ha tenido voluntad de ser «útil y construir un mundo más justo» y recalca sus convicciones cristianas.

16.29Tras el alegato final de la defensa de Santi Vila, es el turno de última palabra de los acusados. Comenzará Oriol Junqueras, que dispone, como el resto, de quince minutos.

16.28Santi Vila «dimitió al ver que el presidente de la Generalitat no convocaba elecciones y sometía al Parlamento la declaración unilateral de independencia. ¿Por qué no dimitió antes? Porque hasta el último momento se sentía más útil dentro que fuera y llevo a cabo una aproximación con el Gobierno del Estado convencido de que se alcanzaría una solución dialogada y se evitaría el choque institucional», finaliza Segarra.

16.25«Santi Vila no era diputado y no se sentía compelido por las decisiones que tomaba el Parlamento», dice Segarra en relación al delito de desobediencia. Asegura que sus hechos estaban enmarcados en el «cumplimiento de la ley 19/2017, una ley vigente y no suspendida en aquel momento». «El señor Vila cumplió con la ley, con el programa de Gobierno del que formaba parte como miembro colegiado», subraya.

16.23«No consta ninguna autorización, resolución o documento en el que el señor Santi Vila, como titular de la Consejería de Empresa, autorizase la utilización de ningún establecimiento o local» para el referéndum del 1-O. «Si no hubo acuerdo previo ni hubo aportación relevante, obviamente tampoco pudo haber dominio funcional del hecho por parte de Santiago Vila sobre el hecho supuestamente coejecutado», continúa Segarra.

16.19«No existe ningún elemento par ainferir que el señor Vila tuviera conocimiento de esos supuestos gastos», insiste el abogado, que añade que «la acusación parte de un silogismo erróneo, que es afirmar que la convocatoria del referéndum implicaba la necesidad de movilizar fondos públicos».

16.16La aprobación del decreto «no cambió el hecho de que el gobierno, como organo colegiado, no dota de dotación presupuestaria y no goza de recurso materiales propios», afirma el abogado. Destaca que algunos, como Santi Vila, «actuaban en la creencia de que todo se financiaría con fondos privados» y rechaza por lo tanto la coautoría.

16.14El abogado de Santi Vila rechaza la acusación de malversación que pesa sobre su defendido. «El acuerdo de 6 de septiembre de 2017 es un acuerdo debido por la aprobación de la ley 19/2017 y del decreto 140/2017 por el que se declaraba cuál iba a ser el modo de funcionar a partir de ese momento, por lo tanto el decreto no pretendía operar de modo retroactivo, sino a futuro». Mediante este decreto «se establece como garantía que cualquier decisión en relación a este asunto pasaría por Consejo de Gobierno y se tomaría, en su caso, de manera colectiva, sin unilateralidades», señala el letrado.

16.08«No es lo mismo ser diputado que consejero, ni ser consejero de empresa que de cultura», dice Segarra. «Las acusaciones han pecado de inconcreción, de falta de individualización, y el caso del señor Santi Vila es la mejor muestra de ello. A finales de 2015 rehusó formar parte de la coalición en la que se integró su partido, Convergencia». El motivo es que era «contraria a sus principios y a su posicionamiento político y moderado, siempre contrario a la vía unilateral. Prefirió esperar a arriesgar», dice el letrado.

16.05Se reanuda el juicio. Es el turno de la defensa de Santi Vila, de la que se encarga Juan Segarra.

13.50El presidente del tribunal, Manuel Marchena, suspende la sesión hasta las 16.00 horas. Será entonces el turno del último alegato de las defensas y, tras ello, los turnos de última palabra. Cada uno de los doce acusados tendrá derecho a hasta 15 minutos para exponer cualquier asunto que consideren que no se ha dicho en la sala y que crean importante remarcar de cara a la deliberación de los magistrados.

13.25Bergés cita en su alegato a Lamarca Pérez, que asegura que «hacer una interpretación amplia de este delito supone correr el riesgo de que se califiquen como sedición actos de protesta pacifica o de mera desobediencia civil colectiva».

13.19«Cualquier interpretación que salga fuera de exigir para una condena por rebelión un alzamiento violento es atentar contra el principio de legalidad», dice Bergés, y añade que «no concurren los requisitos de la rebelión, pero tampoco los de la sedición. No hubo alzamiento tumultuario».

13.15«Creo que se ha acreditado que la DUI no formaba parte del plan inicial. Sí lo era, en cambio, la independencia pactada», asegura Bergés, y señala que «aunque la convoctoria de referéndum fuera ilegal, no era delito».

13.12«Lo que pasó en Cataluña fue una convocatoria del Govern para votar de forma ordenada y pacífica», señala Bergés. «La gente no acudió a los colegios para dar un golpe violento que llevara a la independencia. Y si hubo una masa, no se creó ex profeso con ánimo violento», sostiene, antes de añadir que «la votación del 1-O no supuso un peligro grave para el funcionamiento del orden constitucional, no alteró las instituciones básicas del Estado, su convocatoria solo pretendía posibilitar que los ciudadanos se pronunciaran sobre su futuro político».

13.07«El Estado no necesitaba emplear la fuerza para evitar el referéndum, le bastaba con no reconocer el resultado», dice Bergés, que habla de la consulta del 9-N, dando a entender que no se impidió y por ello se produjo sin violencia. Volviendo al 1-O, la defensa de Bassa dice que «hablamos de riesgos, y el 472 no habla de riesgos, sino de un alzamiento violento, público y real que no se produjo». El artículo 472 del Código Penal es el que tipifica el delito de rebelión.

13.03«No existe ni un solo mensaje de Dolors Bassa que llamara a la violencia, y este extremo ha sido confirmado por el teniente coronel Baena» de la Guardia Civil, señala Bergés. «El Ministerio Fiscal hace una interpretación extensiva del término "violencia", contraria al principio de legalidad porque sostiene que basta una mera intimidación. Intimidación y violencia no es lo mismo y el 472 no habla de intimidación, porque si legislador hubiese querido incluirlo [en el Código Penal], lo hubiera hecho expresamente», insiste el letrado.

12.57«La declaración del estado de sitio es un valor fundamental para calibrar la existencia o no de un verdadero alzamiento rebelde», continúa Bergés. «Pero no solo no se declaró el estado de sitio, sino que ni siquiera se sometió a debate. Bastó con la aplicación del 155».

12.56«Si se hubiera liquidado la Constitución, si el Estado se hubiera encontrado en la antesala de la ruptura del sistema constitucional que prevé la rebelión, al Consejo de Ministros no le hubiera quedado más remedio que declarar el estado de sitio, pero no ocurrió», dice Bergés, y añade que «para que haya rebelión es necesario perturbar el núcleo mismo del sistema democrático», cosa que para el letrado no ocurrió. Señala que los hechos que dieron pie al 155 no son suficientes para justificar un delito de rebelión.

12.51Se reanuda el juicio del «procés» en el Tribunal Supremo con la intervención de Mariano Bergés, que representa a Dolors Bassa. Comienza diciendo que los hechos se han «sobredimensionado».

12.18Receso. El juicio se reanudará a las 12.40 horas.

12.16Gené finaliza cargando contra Vox: «En sede penal, seas la acusación que seas, tienes que estar al servicio de la legalidad y al ejercicio leal y legítimo de la acusación. Pero no se pueden hacer acusaciones ideológicas sin justificación». Pide al tribunal que «no se tengan en cuenta las conclusiones definitivas efectuadas por la acusación popular y dicte sentencia por las conclusiones presentadas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía». Tras ello, pide la absolución de su representada.

12.14«La Generalitat está organizada, como lo están las empresas, pero esto no significa que cualquier delito que pueda cometerse por dos o más personas que integran una determinada organización la convierta en organización criminal», añade Gené.

12.12«Los hechos del auto de procesamiento no permiten una imputación a mi representada por el delito de organización criminal», asegura Gené en los minutos finales de su intervención. Antes, había pedido «cinco o diez minutos para acabar» al tribunal, pero el presidente, Manuel Marchena, le ha recordado que «le quedan cuatro minutos».

12.03«La señora Borràs tenía delegadas todas las competencias de contratación», dice Gené, y lo argumenta con testigos que lo han confirmado en el juicio, entre ellas una de las personas en las que estaban delegadas estas funciones y que, asegura, no conocía a Borràs antes de que esta fuera consejera. «La Generalitat no es un cortijo, está integrada por funcionarios que velan por el correcto funcionamiento económico y administrativo», subraya.

11.52Gené asegura que Diplocat y la acción exterior del Govern «tampoco forma parte del Departamento de Gobernación de la Generalitat, sino del de Exteriores». Continúa así su defensa, basada en exculpar a su clienta de todos los delitos que se le inculpan y, en el caso de que efectivamente se hubieran cometido, no serían responsabilidad suya.

11.49«Cuando una tiene el convencimiento, la certeza, la completa seguridad de que la señora Borràs y su departamento no hicieron nada relacionado directa e indirecta con el referéndum y la organización del mismo», dice Gené, «se va a buscar» si algunos detalles del informe de la Fiscalía son ciertos, «como el contrato marco de las urnas por el que se acusa a la señora Borràs». «Es mentira, no aparece la empresa por ningún lado», afirma la letrada.

11.44«El departamento de Gobernación no tenía ningún contrato marco con Unipost ni ha participado en nada con Unipost», asegura Gené. Además, añade que la Consejería dirigida por Borràs «no era uno de los cinco departamentos en los que, siguiendo el criterio de la Fiscalía, deberían repartirse los gastos» de organización del referéndum.

11.38«La Fiscalía trae a colación aquello que le beneficia, no lo que facilita un análisis global de los hechos», asegura Gené. «El celo acusador de la Fiscalía le ha privado de hacer un análisis global de todos los hechos que le hubiera llevado a no hacer una acusación tan grave», añade.

11.35Meritxell Borràs encabezaba la Consejería de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda en septiembre y octubre de 2017, el periodo en el que ocurrieron los hechos que se están juzgando en el Supremo.

11.32Finaliza Arderiu la defensa de Forcadell y comienza Judit Gené, abogada de Meritxell Borràs. Tendrá 45 minutos porque cedió parte de su tiempo ayer a Xavier Melero, encargado de la defensa de Joaquim Forn.

11.28La abogada de Forcadell pide su absolución y la suspensión de la prisión provisional de su defendida: «Lleva 446 días en prisión. No subsiste ninguna de las penalidades, ha colaborado en todo momento y existen medios menos gravosos». Si era necesaria garantizar su presencia en el juicio, «éste acaba hoy» y, «por tanto, procede su inmediata libertad y absolución», añade Arderiu, también porque la defensa no ve pruebas de la comisión de ningún delito.

11.22Arderiu también cuestiona la comparecencia de uno de los testigos que participó en los registros del 20-S. Según su declaración, Forcadell pasó con su coche frente a uno de los registros y, desde la ventanilla trasera del vehículo, arengó a la masa para que siguiera manifestándose. Sin embargo, Arderiu afirma que ese mismo testigo y otros dos más afirmaron que esa calle estaba completamente cortada por los manifestantes, por lo que asegura que esa supuesta acción de su defendida es falsa.

11.15Asegura Arderiu que Forcadell no participó en la organización del referéndum ni en las reuniones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque no se la convocó y se enteró de esa reunión en el propio juicio.

11.14Arderiu cita al catedrático Iñaki Lasagabaster, que afirma que «si los tribunales pueden señalar a los parlamentos las cuestiones sobre las que pueden resolver, no se trata de una democracia parlamentaria sino de un Gobierno de jueces». «La señora Forcadell no ha promovido los hechos descritos por el Ministerio Fiscal», afirma Arderiu, y añade que aún así no entiende que, si las han hecho otros acusados, hayan cometido ningún delito.

11.09En su turno de intervención, la letrada de Carme Forcadell, Olga Arderiu, señala que las acusaciones han «magnificado y exagerado» la conducta de la expresidenta del Parlament hasta el punto de que le hacen responsable de toda la actividad de los grupos parlamentarios. La letrada ha intentado extender la sombra de la sospecha sobre el Tribunal Constitucional al recordar que el anterior presidente del órgano de garantías, Francisco Pérez de los Cobos, es hermano del coronel de la Guardia Civil a quien se puso al frente del dispositivo policial del 1-O. Lo que oculta Arderiu es que la suspensión de leyes por parte del TC venía ya de 2015, dos años antes de la designación del mando policial para ese cometido. La abogada de Forcadell, quien se enfrenta a 17 años por rebelión, sostiene que todas las decisiones de la Mesa están amparadas por la inviolabilidad parlamentaria, «garantía de preservación de la actividad parlamentaria». Informa Nati Villanueva.

11.00Arderiu asegura que los letrados trasladaron a Forcadell que, después de que la Mesa admitiera a trámite una ley —afirma que estaba obligada a ello por cómo funcionaba del Parlament—, tenía que «comunicar a los diputados y diputadas para que cuando voten sepan que existe este auto y puede haber una desobediencia».

