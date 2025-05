Las seis noticias que debes conocer hoy, martes 18 de mayo

[Si te perdiste las seis noticias de ayer, puedes leerlas pinchando en este enlace]

1. Marlaska se opuso a traer al líder del Polisario y advirtió de las consecuencias. La política de inmigración es sin duda la prioritaria para el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y a la que más tiempo dedica, según ha confesado él mismo. Quizá por ello la crisis en Ceuta, a donde llegaron en un solo día más «sin papeles» que en todo 2019, le ha afectado le ha afectado profundamente. Sobre todo, porque sabe que era evitable. Según las fuentes gubernamentales consultadas por ABC, el ministro se opuso de forma frontal al traslado a España , y en secreto, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, por razones humanitarias, auspiciado por la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, y aprobado por Pedro Sánchez. Grande-Marlaska ha mantenido a lo largo de todo este tiempo numerosas conversaciones con Rabat y conocía perfectamente las consecuencias de una decisión como esa.

2. El relevo de Echenique, primer conflicto entre Díaz y Belarra. El congreso interno donde Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales, saldrá elegida líder de Podemos y el nuevo liderazgo de Yolanda Díaz en Unidas Podemos (UP) tendrán de efecto otros movimientos en la plana mayor. Aunque la mayoría no se ejecutarán hasta después de las primarias moradas, previstas para la primera quincena de junio. En los pasillos del Congreso se especula desde hace unos días qué pasará con el portavoz parlamentario de UP y portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también secretario de Acción de Gobierno en su partido. La decisión del secretario de Organización del partido, Alberto Rodríguez, de no presentarse al que sería 'Vistalegre IV' y de dejar sus cargos despejó una de las incógnitas sobre qué pasaría con los hombres fuertes de Pablo Iglesias.

3. Sánchez vuelve a comprometer al Ibex para su ‘Aló España 2050’. Hablar de las previsiones de España para 2050 es tanto como hablar del milenio que viene. Si algo nos ha demostrado la pandemia es que en cuestión de meses la vida cambia como si hubieran pasado décadas. En esas, el presidente Pedro Sánchez se ha propuesto ser el Nostradamus de la política y anticiparnos el país que será dentro de tres décadas. Y es que el ‘resiliente’ del Gobierno se ha sacado de la manga otro comité de expertos para dibujarnos la España de 2050: la gente pide la vez en las colas del hambre sin saber cómo va a alcanzar la noche y Sánchez y su ‘Pepito Redondo Grillo’ van a contar con pelos y señales las coordenadas de los próximos 30 años. Todo convenientemente recopilado en un documento que presentará a bombo y platillo a la opinión pública este jueves, con invitados de honor muy VIP. A saber, los primeros espadas de las empresas del Ibex 35.

4. Los intentos de suicidio en Madrid crecen un 10% durante la pandemia. El abordaje de los suicidios en los medios de comunicación es complejo. Pero también el llamado tabú social es uno de los mayores peligros para prevenir estas conductas. Y más, en tiempos de incertidumbre y angustia como los que corren, especialmente desde el estallido del Covid-19 en nuestras vidas. Los datos que maneja la Comunidad de Madrid, que hace un balance mensual al respecto, comparando la situación actual con la de 2018 y 2019 (es decir, en un escenario sin pandemia), hablan de un incremento de los intentos de suicidio en la región del 10% en esta crisis sanitaria del coronavirus. Fuentes policiales y médicas también apuntalan esta mayor casuística.

5. Qatar, nuevo apoyo financiero de Hamás. Accionista de referencia de grandes equipos de fútbol, como el Paris Saint-Germain, vinculado comercialmente a otros, como el Barça, Qatar también presta a Hamás, grupo terrorista para la UE y EE. UU., una ayuda financiera de carácter «humanitario», que esa organización utiliza para fabricar armas y misiles utilizados contra Israel. Frédéric Encel, profesor de relaciones internacionales en Sciences Po., comenta esas relaciones de este modo: «Durante unos veinte años, fue Irán el que sostuvo a Hamás. Teherán intentaba jugar un papel en la región, en el Mediterráneo oriental. Los enfrentamientos entre suníes y chiies se han convertido en una crisis tan grave que Irán ha dejado de apoyar a los suníes de Hamás, que comenzó hace tiempo a estar apoyado por Qatar, financiero fiel de los Hermanos Musulmanes. De este modo, las ayudas qataríes, con carácter humanitario, originalmente, terminaron transformándose en fondos utilizados con fines militares». Encel agrega: «El dinero de Qatar ha permitido a Hamás dotarse de un poder balístico considerable, construido durante los últimos diez años».

6. Los finales de Liga que dan fe al Madrid. Última jornada de Liga, tiempo de ensoñaciones. El Atlético de Madrid, tras un domingo de tembleque, tiene todo a favor para hacerse con el título este fin de semana en Pucela: se enfrenta a un Valladolid en descenso, que no ha ganado en las últimas 11 jornadas y que no depende de sí mismo para permanecer en Primera. Acecha en solitario tras la desidia del Barcelona el Real Madrid, que recibirá al Villarreal y que busca la carambola para volver a revalidar título. Los blancos se han mantenido incesantes en su caza de sus vecinos y todo indica que no desfallecerán en los minutos finales de la temporada , pese a que su éxito dependerá siempre de una derrota o un empate de los pupilos de Simeone en el estadio de Zorrilla. Si uno revisa la hemeroteca, en las 35 Ligas que se han decidido en la última jornada en la historia de la competición solo seis empezaron con un líder y acabaron con otro. El Madrid, ahora a la espera de lo sorprendente, nunca fue protagonista en lo positivo en este tipo de desenlaces.