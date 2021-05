Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 17 de mayo

1. Ábalos riega el tren con 6.250 millones pero castiga los viajes en coche y avión. El tren será el vencedor de la 'transición ecológica' de Pedro Sánchez en detrimento del avión y el coche. El Gobierno ha garantizado a la Comisión Europea que invertirá 6.243 millones en el transporte ferroviario durante los próximos años para convertirlo una referencia tanto en los viajes nacionales como en las conexiones con Europa. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, dirigido por el número tres socialista, José Luis Ábalos, recuerda en el plan remitido a Bruselas que la nueva estrategia europea de movilidad pone como objetivo duplicar el tráfico en la alta velocidad entre 2015 y 2030. Para ello, el Gobierno propone «avanzar en la liberalización», que acaba de echar a rodar en las vías españolas. Pero no solo el AVE será ‘mimado’ por el Gobierno. El Ejecutivo tiene previsto invertir más de 1.600 millones en mejorar los servicios de Cercanías. Y promete impulsar el Corredor Mediterráneo y el Corredor Atlántico con una inversión cercana a los 3.000 millones de euros.

2. Preocupación en el Constitucional ante una renovación que retrasaría los recursos del 'procés'. La intención del Gobierno y del Partido Popular de renovar a la vez órganos e instituciones que requieren amplias mayorías, como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y un tercio del Tribunal Constitucional, causa cierta preocupación en este último órgano, donde cuatro magistrados, entre ellos el presidente, Juan José González Rivas, y la vicepresidenta, Encarnación Roca, afrontan su salida por el tercio cuya renovación corresponde al Congreso. En el TC temen que un relevo en este momento pueda alterar el ritmo de tramitación de los recursos presentados por los condenados del 'procés', en cuya resolución trabaja el tribunal con la intención de tenerlos resueltos en otoño. La decisión de los magistrados Antonio Narváez y Cándido Conde-Pumpido de apartarse de las deliberaciones de esos recursos y el riesgo de que la entrada de otros pudiera desembocar en nuevas recusaciones aconsejan, opinan, dejar las cosas como están hasta esa fecha.

3. Cataluña abre el debate en España sobre la retirada de la mascarilla. El Govern catalán trabaja con el horizonte temporal de unas semanas para plantear la posibilidad de retirar el uso obligatorio de las mascarillas en la comunidad. Marc Ramentol, secretario general de la Consejería de Salud, señaló este domingo, preguntado por ello, que «sin duda, será un debate que tendremos sobre la mesa en las próximas semanas». Aunque el número dos de la Consejería, que dirige Alba Vergés, se mostró prudente sobre una fecha concreta para aplicar la medida, sí admitió que en breve se tratará el asunto, siempre en función de los datos epidemiológicos de Cataluña. «Será un debate que tendremos, seguro, a medida que progrese la inmunidad colectiva. Estamos muy atentos a los debates que se están produciendo en los países que han accedido a niveles de inmunidad más elevados que los nuestros», indicó Ramentol, durante una entrevista para RAC1.

4. El PP ve consolidado un cambio de ciclo y descarta acercarse a Vox. «Señor Sánchez, se le está poniendo cara de Zapatero». La advertencia de Pablo Casado en el Congreso fue mucho más que una respuesta reflejo ante lo que acababa de soltarle el presidente del Gobierno: «Se le está poniendo cara de Albert Rivera». En Génova ven similitudes claras de este momento político con el final de la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa. «En año y medio de legislatura usted ya es un pato cojo», aseguró el líder del PP a Sánchez, como lo era Zapatero desde que en mayo de 2010 impuso el mayor tijeretazo social de la democracia, abrumado por una crisis que no vio ni reconoció hasta que ya fue demasiado tarde. Como entonces, en el PP huelen a un cambio de ciclo consolidado, con un punto de inflexión clarísimo en todas las encuestas, con los populares en primera posición. El PP terminó ese año 2010 con 8 puntos sobre el PSOE, según el CIS.

5. El Consejo de Seguridad de la ONU, con el bloqueo de EE.UU., no mueve ficha sobre Israel y Palestina. La reunión de urgencia celebrada este domingo en el Consejo de Seguridad de la ONU dio evidencias de la distancia entre israelíes y palestinos para contener la erupción de violencia de la última semana y de las dificultades de la comunidad internacional para conseguir progresos para el fin de las hostilidades. Era la primera vez que los quince miembros del órgano con más poder de la ONU se reunían de forma pública para tratar la crisis en Oriente Medio -esta semana hubo otros dos encuentros, pero a puerta cerrada- y no se consiguieron progresos. Todas los países mostraron su preocupación por la situación y por el fallecimiento de civiles pero no se consiguió consensuar un comunicado conjunto. China, uno de los cinco miembros permanentes del órgano y presidente de turno, acusó de ello a EE.UU., el principal aliado de Israel y que ha defendido su apoyo «inquebrantable» a los israelíes y el «derecho a la autodefensa» del Gobierno de Israel.

6. El imperio de los datos: la nueva política ya lo sabe todo sobre ti. A los espectadores estadounidenses de 'The Walking Dead' les preocupa mucho la inmigración, y los de 'NCIS' suelen ser contrarios a iniciativas para reforzar la salud pública como el 'Obamacare'. La extraña coincidencia fue revelada en 2016 por Jared Kushner, marido de Ivanka Trump y responsable del diseño de la insólita campaña que llevó a su suegro a la Casa Blanca, en la que el análisis de 'big data' fue fundamental para detectar nichos de descontento, y atacar ahí: a los entusiastas de los zombies, por ejemplo, o al 'cinturón de óxido' de Michigan o Wisconsin, estados clave con una clase obrera tan hostigada como enfadada, y a los que él sedujo a base de tuits. Detrás de esas maniobras había cientos de horas de análisis. Durante meses su equipo elaboró perfiles de potenciales votantes cruzando informaciones, después los geolocalizaron y prepararon mensajes específicos para cada uno de ellos.