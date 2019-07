Entrevista Inés Arrimadas: «El sectarismo sanchista no puede campar a sus anchas» Tras sufrir el acoso independentista en Cataluña, se ha topado con la intolerancia en las calles de Madrid

Inés Arrimadas (Jerez de la Frontera, Cádiz, 1981) recibió ayer a ABC en la quinta planta del Congreso de los Diputados. En la sala donde habitualmente se reúne la dirección del grupo parlamentario de Ciudadanos, del que ella es la nueva portavoz, pasó revista a la actualidad política y manifestó sus ganas de que comience, de una vez por todas, la actividad en la Cámara Baja. La diputada llega a la política nacional dispuesta a combatir «un sanchismo sectario» que es «un peligro para España».

¿Tiene ganas de estrenarse como portavoz en el hemiciclo?

Sí, tengo ganas de controlar a un Gobierno descontrolado, con una presidenta del Congreso que lo tiene cerrado a cal y canto. Le ha echado el cerrojo para que la oposición no trabaje.

¿No echará de menos poder rebatir a Quim Torra en el Parlament?

Voy a seguir haciendo política por todos los catalanes constitucionalistas. El tema de Cataluña es un tema que afecta a todos los españoles. La lucha contra el nacionalismo es una de las cosas que necesita España.

Se le ha acusado de desaprovechar la histórica victoria de 2017 en Cataluña y ahora de abandonar a sus votantes, ¿por qué dio el salto a Madrid?

La victoria de Cs fue muy importante, igual que la manifestación del 8 de octubre. El poder decir al mundo y explicar que Cataluña no es independentista, que no es de los nacionalistas, sino que hay una mayoría social constitucionalista es fundamental. Eso de abandonar Cataluña es un mantra independentista. Rufián se presenta a las elecciones generales y nadie le dice que está abandonando Cataluña.

¿Cree que la izquierda intenta apropiarse del 8-M o del Orgullo?

Por supuesto. La parte sectaria de la izquierda es la que te quiere echar del 8-M, del Orgullo, la que te dice no vayas a Alsasua que estás provocando, no vayas a los Sanfermines siendo el alcalde de Pamplona porque estás provocando los escraches... Ahí está Podemos. La señora Colau estaba llorando a moco tendido porque le habían llamado zorra y puta y luego resulta que nosotros no podemos ir al Orgullo. Condeno los insultos a Colau. Espero que ella haga lo mismo con las agresiones y con el lanzamiento de botellas.

¿Por qué no fue Albert Rivera a la manifestación del sábado?

Pues no lo sé. Supongo que tendría otros compromisos. Pero vamos, Albert ha ido muchos años al Orgullo y la representación de Cs era clara y nítida.

¿Ve similitudes con lo que les ha ocurrido otras veces en Cataluña?

Veo similitudes en el sentido de que hay ciertos partidos políticos que calientan a la calle para que te agredan o para que no te toleren en el espacio público. Lo sorprendente es que lo que hizo Torra con el «apreteu, apreteu» es lo que hizo Marlaska con «bueno, tendrá que tener consecuencias». Es que es la versión sanchista. No vamos a dejar de defender a los constitucionalistas ni a las personas LGTBI.

¿Entiende que una parte del colectivo LGTBI les recrimine que usen los votos de Vox para gobernar?

Hoy mismo (por ayer) hemos firmado en la Comunidad de Madrid un acuerdo que garantiza los derechos LGTBI con propuestas concretas. Nosotros no hemos pactado con ninguna otra fuerza que no sea el PP. El PSOE, por ejemplo. ¿Alguien entendería que les dijéramos a los socialistas que no pueden ir a un acto de víctimas del terrorismo porque están pactando con Bildu en Navarra?

Pero Vox en la Comunidad de Madrid pide revisar la ley LGTBI...

Vox puede decir misa. Pero el acuerdo que se ha firmado hoy (por ayer) blinda las políticas LGTBI.

¿Habrá gobiernos PP-Cs en la Comunidad de Madrid y en la Región de Murcia?

Esperemos que Vox rectifique y que salga del bloqueo, de la pataleta. Que deje de votar con Podemos y el PSOE. A los únicos a los que beneficia Vox ahora mismo es al PSOE y a Podemos.

¿En ningún caso habrá un acuerdo de investidura firmado a tres?

Los acuerdos se van a regir por los criterios aprobados por mi Ejecutiva. Acuerdos de dos partidos, no tripartitos. Ahora, hablar, hablaremos con las formaciones políticas que haga falta. Si aquí Gabilondo se reunió con Vox.

Firma tampoco habrá.

No, no, por supuesto. Aquí Vox tiene que decidir: o nos lleva a unas segundas elecciones, o permiten que gobiernen el PSOE y Podemos, o permiten que gobernemos nosotros. No hay más.

Hace dos semanas dimitió Roldán y Nart renunció a su asiento en la Ejecutiva. El sábado lo dejó Pericay. ¿Es la mayor crisis de Cs?

Bueno, lo de Pericay, según sus propias palabras, no tiene nada que ver.

Pero es otro que deja la Ejecutiva.

Sí, pero no tiene nada que ver. Tanto a Nart como a Toni les deseo lo mejor. Son magníficas personas, magníficos compañeros. Pero aquí se ha decidido por una inmensísima mayoría que Cs no rectifique. Hay algunas personas que sí querían cambiar el criterio y hacer presidente a Sánchez, pero ese ha sido el único motivo por el cual ha habido este par de dimisiones. La Ejecutiva está unida.

¿Qué va a pasar con Garicano e Igea? ¿Habrá cambios en la Ejecutiva?

Bueno, vamos a ver, Igea acaba de firmar un acuerdo y va a ser vicepresidente en Castilla y León. Va a hacer una labor fantástica. Ellos piensan que quizá tendríamos que rectificar el criterio, pero no he vuelto a escuchar nada en ese sentido.

¿Se han convertido en azules, como dijo Roldán en su despedida?

Nosotros somos naranjas. Nacimos para ocupar un espacio que no estaba ocupado políticamente en España: el de los demócratas y liberales europeos. No es ni el de los conservadores del PP ni el de los socialdemócratas del PSOE.

La semana pasada el Constitucional avaló la aplicación del 155 en 2017, pero también dijo que tiene que ser «excepcional y temporal». ¿Se replantean su posición?

Esa sentencia reafirma claramente lo que nosotros decimos. El TC dice que tiene que haber causas objetivas de extraordinaria gravedad. Yo estoy completamente de acuerdo en que tiene que ser para casos de extrema gravedad y lo que está pasando en Cataluña es de extrema gravedad. Hay que aplicarlo durante el tiempo necesario para que esa gravedad se elimine.

O sea que seguirían aplicándolo ahora y de forma inmediata.

Por supuesto. Porque unos señores que están gastándose el dinero en embajadas que van en contra de España, que están manipulando los medios de comunicación, que están adoctrinando en las escuelas a nuestros hijos, que están diciendo que van a volver a dar un golpe de Estado, unos señores que están haciendo una guardia pretoriana como la que se ha hecho Torra, que tienen al «conseller» de Interior que controla a los Mossos imputado por participar en un referéndum ilegal... Quien no califique esto de extrema gravedad no se está enterando de nada de lo que estamos sufriendo. Ese informe no hace más que darnos la razón.

¿No están empujando a Sánchez a repetir socios con el no de PP y Cs?

¿Quién le ha empujado en Navarra a pactar con Geroa Bai? ¿En la Diputación de Barcelona a pactar con Torra? ¿En Baleares y en Valencia con los nacionalistas? ¿En País Vasco con la derecha reaccionaria nacionalista del PNV? A Sánchez no le obliga nadie. Pacta con los mismos, con sus socios.

¿Pero no renuncian ustedes a alejarles de esa vía?

El sanchismo pacta siempre que puede con populistas y nacionalistas.

¿Y si Sánchez mañana renuncia públicamente a pactar con esos socios?

Sí, después de cerrar Navarra, País Vasco, la Diputación de Barcelona y Baleares. De verdad, ¿quién se cree eso? Es que no va a pasar.

¿Y si pasa y les pone delante el acuerdo de 2016?

Sánchez ha podido elegir en Navarra, en la Diputación de Barcelona... Ha elegido con los de siempre, con sus socios. No hay ni un solo español a estas alturas de la película que se piense que Sánchez no quiere pactar con Podemos y los nacionalistas. De hecho, estoy convencida de que ya está cerrando su gobierno y por eso no podemos participar de los paripés del señor Sánchez.

Si después de la sentencia del «procés» hay movilización y presión independentista, ¿creen que el PSOE podría volver a acercarse a ustedes?

Pero si el PSOE ya ha dejado la puerta abierta a los indultos. Está hablando con ERC para la investidura. Se fue a través de su «delegado» con Junqueras a la cárcel a negociar los Presupuestos. El sanchismo está dispuesto a indultar a los golpistas sin ninguna duda.

Si hay condena, ¿habrá elecciones anticipadas en Cataluña?

No lo sé porque es una potestad que tiene Torra y personas como Torra son impredecibles. No se sabe por dónde van a salir. Pero en cualquier caso lo que tenemos que hacer los demócratas es no blanquear al nacionalismo, no pactar con el nacionalismo. Sánchez está pactando la Diputación de Barcelona con la derecha más reaccionaria, la derecha corrupta del 3 por ciento, golpista, xenófoba, racista y supremacista. ¿Qué lección de moralidad van a dar de nuestros pactos con el PP? El sectarismo sanchista no puede campar a sus anchas. El sanchismo es un peligro para España.