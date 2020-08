Las seis noticias que debes conocer hoy, lunes 24 de agosto

Actualizado: 24/08/2020 07:56h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

1. EE.UU. busca 350 millones de dólares expoliados a los venezolanos. A la espera de la decisión final del Tribunal Supremo de Cabo Verde sobre la extradición de Álex Saab, el Gobierno de Estados Unidos ha amasado pruebas suficientes del papel central de este empresario colombiano en una gran trama internacional de tráfico del oro y el petróleo de las reservas venezolanas con el objetivo de enriquecer a la cúpula del chavismo, incluidos allegados del presidente Nicolás Maduro, según dicen fuentes conocedoras de esas pesquisas a ABC. A Saab se le conoce comúnmente como el testaferro de Maduro, y desde hace un año está en busca y captura por ocho cargos de soborno y lavado de dinero al canalizar más de 350 millones de dólares (295 millones de euros) a cuentas en el extranjero, incluido EE.UU. Ahora, las agencias federales norteamericanas amasan también pruebas sobre sus lazos con Irán.

2. Las vacaciones del Gobierno frenan el plan sanitario que aprobó el Congreso. Ha pasado más de un mes desde que el Pleno del Congreso aprobó el paquete de medidas acordado en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España, con el objetivo de hacer frente a un posible rebrote de la pandemia de Covid. Más de 30 días después, el escenario más temido, el de una segunda oleada de contagios con una progresión alarmante en todo el país, es una realidad y el Gobierno ni siquiera descarta la posibilidad de volver a decretar un estado de alarma. Sin embargo, el plan impulsado por la Comisión permanece prácticamente paralizado, a la espera de que el Gobierno vuelva definitivamente de vacaciones, tome el liderazgo, coordine las administraciones y ponga en marcha las recomendaciones del Parlamento, como le exige la oposición.

3. La pandemia arrasa con 90.000 empresas en cinco meses en España. El parón económico decretado en España acabó de un plumazo con la oferta y provocó el hundimiento de la demanda, lo que ha terminado provocando la asfixia de muchas empresas, especialmente de medianas y pequeñas, la base del tejido productivo en España. Muchas se han visto obligadas a despedir a todos sus trabajadores y a echar el cierre. Son la parte más frágil de todo el tejido productivo y su capacidad para sobrevivir sin ingresos y sin actividad es muy limitada. Y en esta pandemia el respaldo que han recibido ha sido inferior al desplegado en otras economías. Las ayudas de Sánchez a las empresas han sido, por ejemplo, seis veces menores que en Alemania y la mitad que en Francia o Italia (medido en tanto por ciento del PIB). Y el apoyo al tejido productivo será decisivo para activar la recuperación económica.

4. Sánchez presionó a la Casa del Rey como cesión ante ERC. Presionar a la Casa del Rey para que tomara medidas contra Don Juan Carlos fue un movimiento que el Gobierno descartó en un principio, pero al que acabó llegando al calor de las tensiones con sus socios republicanos de ERC y los malos resultados de su gestión de la pandemia. En una respuesta escrita fechada el pasado 13 de abril y recogida en el archivo del Congreso, el Gobierno defendió ante el portavoz republicano, Gabriel Rufián, que no correspondía al Poder Ejecutivo intervenir en este caso. «Los privilegios e inmunidades de los que gozan los representantes de las instituciones del Estado se encuentran definidos en la Constitución Española, y, en caso de duda, corresponde a los jueces y tribunales definir su alcance», subrayó respecto a Don Juan Carlos la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes.

5. Las garrapatas ganan terreno en las zonas con mayor despoblación. Al menos desde 2010 se tiene constancia de que el virus de la fiebre hemorrágica Crimea-Congo circula por España. El vehículo a bordo del que viaje, la garrapata «Hyalomma», el vector de transmisión de una enfermedad que se suele dar en los animales de forma inocua. Pero, en ocasiones, ese círculo silente se rompe y pasa al ser humano, pudiendo ser letal. Sucede en contadas ocasiones, pero también que puede llevar a la muerte. Es lo que le ocurrió a un hombre de 69 años el pasado 11 de agosto. Tras varios días con sintomatología inespecífica, sus familiares hicieron memoria y recordaron que le habían visto quitarse una garrapata. Su proceso infeccioso se agravó de tal manera que pereció en el Hospital de Salamanca. Los análisis realizados en el Centro Nacional de Microbiología de Majadahonda (Madrid) confirmaban un nuevo caso de fiebre hemorrágica. Es el tercero letal en los últimos cinco años en Castilla y León.

6. El Bayern de Múnich levanta su sexta Champions ante el PSG. La Copa de Europa es ese maravilloso torneo de clubes que cada año juegan los mejores equipos de Europa y que (casi) siempre acaba ganando el Real Madrid. Por eso, el debate empieza más abajo. ¿Quién es el equipo dominador de la Champions -si no se cuenta al Real Madrid-? Para unos pocos, ahí sigue estando el Milán, por el mero hecho de ser el segundo en el escalafón en número cuantitativo de orejonas (7), aunque ya no queden ni las cenizas de lo que fue. El Bayern obtuvo ayer el segundo triplete de su historia, igualó al Liverpool en número de Champions y confirmó que no hay ahora mismo en Europa un equipo tan poderoso. Y lo hace con un buen número de jóvenes talentos que amenazan con marcar una época, y un entrenador con un estilo moderno y fresco que además de barrer a sus rivales, divierte y entretiene.