Las vacaciones del Gobierno frenan el plan sanitario que aprobó el Congreso

Ha pasado más de un mes desde que el Pleno del Congreso aprobó el paquete de medidas acordado en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica de España , con el objetivo de hacer frente a un posible rebrote de la pandemia de Covid . Más de 30 días después, el escenario más temido, el de una segunda oleada de contagios con una progresión alarmante en todo el país, es una realidad y el Gobierno ni siquiera descarta la posibilidad de volver a decretar un estado de alarma. Sin embargo, el plan impulsado por la Comisión permanece prácticamente paralizado, a la espera de que el Gobierno vuelva definitivamente de vacaciones, tome el liderazgo, coordine las administraciones y ponga en marcha las recomendaciones del Parlamento, como le exige la oposición.

El dictamen de Sanidad y Salud Pública de la Comisión fue aprobado el 22 de julio, con más de 80 propuestas de resolución sobre la gobernanza en materia sanitaria, el refuerzo de recursos profesionales, el impulso de la atención primaria y las políticas de salud públicas, la investigación en I+D+i, la distribución, fomento y acopio de fármacos y vacunas, la coordinación de los servicios sanitarios o sociales, la política farmacéutica y la reserva estratégica, entre otros muchos puntos. Ese paquete de medidas, que se consideraron fundamentales para prevenir precisamente el escenario que ya se está viviendo en España, tuvo el apoyo del Partido Popular, que también respaldó las iniciativas relacionadas con la Unión Europea.

El PP ha denunciado que el Gobierno no ha hecho «nada» desde que el Congreso dio luz verde a este apartado del dictamen de la comisión. La vicesecretaria de Política Social, Ana Pastor , recordó que los acuerdos alcanzados en la Comisión de Reconstrucción eran «para que el Ejecutivo ponga en marcha medidas», algo que no se ha producido. En ese sentido, reprochó al Gobierno que aún no haya creado la Agencia de Salud Pública ni reforzado la atención primaria, mientras España registra ya los peores datos de contagios de toda Europa.

Fuentes populares denunciaron que el diálogo del Gobierno con la oposición ha sido prácticamente inexistente en el último mes, a pesar de la situación crítica de la pandemia y la descoordinación evidente en las medidas aplicadas por las comunidades.

La reserva estratégica

El PP subrayó que en la Comisión de Reconstrucción se aprobó una propuesta para la reserva estratégica de fármacos y productos sanitarios , un punto clave para prevenir y luchar contra la pandemia. Por eso, el Grupo Popular ha pedido al Gobierno que informe con urgencia si ha cumplido el acuerdo del Parlamento y aclare cuál es la reserva existente en este momento, porque «está en juego la salud de los ciudadanos». Los populares han advertido al Gobierno de que la competencia para hacer frente a una pandemia es suya, y no puede hacer dejación de funciones.

Video. El PP acusa al Gobierno de «mentir descaradamente» sobre el stock de Remdesivir ATLAS

El líder de la oposición planteó al presidente del Gobierno un pacto de estado por la Sanidad , que bautizó como «Pacto Cajal», precisamente para poder luchar con más eficacia ante nuevas oleadas de la pandemia. Pero la respuesta de Sánchez ha sido, hasta ahora, el silencio. Como informó ABC, el jefe del Ejecutivo llamó por última vez a Casado el 4 de mayo, cuando este avanzó que no apoyaría la cuarta prórroga del estado de alarma.

La «parálisis» estival afecta a otras cuestiones que afectan a millones de personas, como es el inicio del curso escolar. Pedro Sánchez se comprometió a convocar una conferencia de presidentes para abordar de forma coordinada con todas las comunidades este curso en medio de la pandemia. La realidad es que aún no hay fecha, y por tanto sigue sin haber un plan conjunto y coordinado. Los barones del PP exigen que la conferencia se celebre de forma urgente, sin perder más tiempo, para fijar un criterio único y saber a qué atenerse. De momento, se tendrán que conformar con la reunión que mantendrán los ministerios de Educación y Sanidad con los consejeros autonómicos el próximo jueves, y con la comparecencia que ha solicitado la ministra Celaá. De la conferencia que prometió Sánchez sigue sin haber noticias, a pocos días del inicio del curso.

Un plan «alternativo»

El principal partido de la oposición ha cargado contra el Gobierno por su «inacción» en un mes que ha sido catastrófico en la evolución de la curva de contagios por Covid. Pablo Casado denunció ayer a través de las redes sociales el «abandono» de las responsabilidades del Ejecutivo: «Hay un plan alternativo entre dejar abandonada a la gente y otro estado de alarma ruinoso para el empleo, la educación y las libertades: la proposición de ley que registramos y Sánchez se niega a aprobar. Tras 45.000 muertos los españoles no merecemos más incompetencia y mentiras».

A las vacaciones del Gobierno este mes de agosto se han sumado las del Congreso de los Diputado s. El PSOE y Unidas Podemos se negaron a habilitar el mes de agosto, pese a la petición del PP, Ciudadanos y Vox, lo que ha tenido como consecuencia el aplazamiento de la ley urgente de la nueva Normalidad, como adelantó ABC .

El texto, pendiente de que sus señorías vuelvan de su descanso veraniego para poder ser tramitado y aprobado, debía ofrecer el marco necesario para poder contener los rebrotes . Ahora, su tramitación no concluirá como pronto hasta octubre, aunque la segunda oleada que pretendía contener es ya un hecho lejos de estar controlado.

El Gobierno celebrará el primer Consejo de Ministros del nuevo curso mañana, martes. Ese día se celebrará también en el Congreso de los Diputados la Diputación Permanente, aunque el primer Pleno no llegará hasta la segunda semana de septiembre.