Toque de queda y mínimo de personas en reuniones obligatorio en Navarra La comunidad registró 698 positivos nuevos, 200 más que el día anterior

G.Santamaría Pamplona Actualizado: 25/10/2020 13:48h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Navarra supera todos los positivos registrados en un día, 698, según los datos del Gobierno de Navarra, dos días después de sumarse a otras comunidades autónomas para solicitar la declaración del estado de alarma al Gobierno de la Nación ante la necesiad urgente de tomar medidas que detengan tal aumento de positivos. Los 698 suponen 200 más que el día anterior y dos personas más fallecidas. A pesar de las restricciones que el Gobierno foral ha ido aplicando de manera sucesiva y en las últimas dos semanas, los positivos diarios no se reducen y los datos de hoy suponen: un 20,9% de positividad, 44 ingresados en UCI, con una ocupación ya del 35%, prácticamente, y una incidencia de más de 1.000 casos positivos por 100.000 personas.

El sube y baja de los datos diarios, no sirven de nada si los contagios no se reducen a lo mínimo posible y a día de hoy, con estos repuntes, la situación es más que preocupante que hace dos semanas. En pleno día de la reunión del Consejo de Ministros, para acordar el estado de alarma y poder aplicar ciertas medidas, según la gestión de las autonomías, como así lo han demandado, las cifras no pueden ser peores. La propia presidenta del Gobierno, María Chivite adelantaba en su petición del estado de alarma al Gobierno central: Navarra ya trasladó la necesidad de disponer de cobertura legal para poder adoptar otras medidas que vayan más allá de las actuales en vigor (cierre perimetral de la comunidad, cierre de las hostelería durante 15 días, cierre de espacios y actividades a partir de las 21.00, reducción de aforos al mínimo), de manera que el objetivo de las siguientes medidas a adoptar son la posibilidad de aplicar el toque de queda, reducir más la movilidad interna al mínimo imprescindible, y poder aplicar la obligatoriedad de ciertas medidas como las reuniones de solo 6 personas, que legalmente no podían aplicar si no existía una legislación superior como la declaración del estado de alarma.

Cierre perimetral, cierre de la hostelería, cierres a partir de las 21.00, hasta ahora no han dado el resultado esperado. Los focos de contagio principales, con botellones, reuniones sociales y familiares, siguen dando el vuelco a las medidas. Mascarilla, higiene, distancia y responsabilidad, responsabilidad de todos que es lo que demandan, en primer lugar quienes se han contagiado y han padecido esta pandemia directamente en su saludo, pero también todas aquellas personas y sectores a quienes más está perjudicano de una u otra manera, en su trabajo (sanitarios, policías...) y el empleo y la economía de muchas familias, cada vez más dañadas y en peores condiciones .

Situaciones tan absurdas que obligan en este caso a Policía Foral a presentar 46 denuncias contra personas que en Elizondo pasaron de Guipúzcoa, para coger hongos, castañas y dar paseos. La mayoría de las denuncias se debieron a que estas personas no tenían los permisos exigidos de movilidad actuales con motivaciones más que justificadas.