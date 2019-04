Día de la Patria Vasca Esparza (Navarra Suma) acusa al nacionalismo de “pisotear, insultar y robar” la historia de Navarra Asegura que Barkos, Otegi y el jefe de ETA, David Pla, “quieren lo mismo, una Navarra arrodillada ante Euskadi”

Al mismo tiempo que Bildu pedía la independencia de ‘Euskalherria’ en las calles de Pamplona, a unos metros, Navarra Suma, la coalición formada por UPN, PP y Ciudadanos defendía la Comunidad Foral desplegando una gran bandera de Navarra en el Monumento a los Fueros de Pamplona.

En su intervención, el candidato de Navarra Suma a la presidencia del Gobierno de Navarra y presidente de UPN, Javier Esparza, ha criticado que los independentistas acudieran a Pamplona a celebrar el Aberri Eguna, el Día de la Patria Vasca. “Año tras año, nuestra tierra es insultada, es vejada y es humillada”, ha afirmado Esparza. “Hoy es un buen día para decirles que Euskadi no es una nación, no lo ha sido nunca. Hoy es un buen día para decirles que Euskadi es una Comunidad Autónoma más. Hoy es un buen día para decirle a Otegi que deje en paz a Navarra, que, le guste o no le guste, es español y eso pone en su DNI”.

El líder regionalista ha aludido al lema de campaña de Geroa Bai, coalición navarra en la que está integro el PNV, “Navarra no se toca”. “No es que toquen Navarra”, ha asegurado Esparza, “es que la pisotean, la insultan, quieren robar nuestra historia, necesitan la historia de Navarra para justificar su obsesión. Sin Navarra, sin su historia, sin nuestros reyes, el nacionalismo vasco es humo. Sin Navarra su proyecto político desaparecería”.

Navarra Suma ha desplagado una gran bandera bajo el Monumento a los Fueros - Pablo Ojer

Javier Esparza ha recordado que el último jefe de ETA, David Pla, exhibió el pasado jueves una banderola de Bildu nada más salir de prisión, en el mismo parking de la cárcel de Osny. “Bildu, Geroa Bai, el PNV, Otegi, Barkos y Pla quieren lo mismo para Navarra. Quieren una Navarra arrodillada ante Euskadi. Eso es lo que han buscado desde siempre. Quieren conformar un país llamado Euskadi con Navarra dentro. Por eso se empeñan en vendernos su mapa, un mapa mentiroso, que falsea su historia, un mapa que no respeta la realidad institucional”, ha aludido al cartel del Aberri Eguna del PNV en el que aparece Navarra integrada en lo que los nacionalistas llaman ‘Euskalherria’.

Recado a los socialistas

Por eso, Esparza ha asegurado que la coalición Navarra Suma tiene el objetivo de “recoger el voto que le duele al independentismo vasco porque es el voto que más daños les hace”, que “va a hacer que el independentismo no mande en España”. En este sentido, también ha lanzado una puya a los socialistas. “Parece mentira que haya proyectos políticos en Navarra que estén dispuestos a pactar con el nacionalismo vasco, dispuestos a pactar con un nacionalismo vasco que se empeña en decir que son una nación”, ha afirmado en alusión a las declaraciones de dirigentes del PSN en las que se mostraban dispuestos a alcanzar acuerdos con los nacionalistas de Geroa Bai.