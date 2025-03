Na+ critica la ausencia de un Plan de Salud en Atención Primaria

El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra prevé reforzar con más personal de enfermería la campaña de vacunación frente al Covid-19 en los próximos seis meses y quiere que gran parte de ese personal, una vez cumplido ese plazo, pase a reforzar los equipos de Atención Primaria . Esta medida forma parte del plan de acción en Atención Primaria que han presentado este martes en el Parlamento de Navarra , a petición de Geroa Bai , la consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin, y el director general de Salud, Carlos Artundo .

Santos Induráin ha afirmado que "la realidad preexistente en la Atención Primaria se ha agravado con el impacto de la pandemia", aunque ha destacado que "la Atención Primaria está demostrando muchas cosas en la crisis del Covid-19 , la primera, la espectacular capacidad de respuesta, con una adecuación del sistema a la nueva situación". "Ha sido capaz de atender a todos los pacientes Covid y atender las necesidades no demorables del resto de ciudadanos", ha defendido.

La consejera ha explicado que, "pasada la primera ola se planteó mantener ventajas de la atención telefónica en determinados servicios y consultas e ir recuperando la actividad presencial en los procesos diagnósticos y terapéuticos que lo requieren". "Aunque se ha recuperado parte de la actividad presencial y de las visitas domiciliarias, la asistencia ofertada desde Atención Primaria está alejada del modelo preexistente, lo cual está provocando insatisfacción y cierta desafección por parte de usuarios y profesionales", ha asegurado.

En la comparecencia, el director general de Salud ha presentado las líneas que guían el nuevo plan de acción. Entre ellas, favorecer mejoras en la accesibilidad a la Atención Primaria y monitorizar "qué va pasando para saber cuál es la situación en cada momento".

Por otro lado, se prevé reforzar con personal de enfermería el plan de vacunación durante los próximos seis meses y que "después una gran parte -de ese personal- se quede para reforzar los equipos de Atención Primaria ".

Recuperar actividades suspendidas

A medio plazo, para el segundo semestre del año, el plan prevé seguir impulsando la accesibilidad y desarrollar formas de comunicación como la telefónica o la videollamada, así como "garantizar que lo que tenga que ser presencial sea presencial". Artundo ha avanzado que "la atención no presencial ha llegado para quedarse".

El plan de acción también prevé diseñar un plan de recuperación de las actividades propias de Atención Primaria que han quedado relegadas o suspendidas por la pandemia. En concreto, se plantea recuperar los circuitos rápidos de sospecha de cáncer preexistentes en Atención Primaria . Se ha recuperado ya el programa de detección precoz de cáncer colorrectal desde el pasado 8 de marzo. También se prevé recuperar la actividad del control del paciente crónico y pluripatológico.

Por otro lado, el plan incluye la flexibilización de los horarios y organización de la atención "en función de las necesidades de pacientes y profesionales" así como la mejora en la capacidad de fidelización de profesionales de Atención Primaria .

"Un plan sin objetivos"

La portavoz de Navarra Suma, Cristina Ibarrola , ha afirmado que, con este plan, "no han presentado nada innovador y pocos o ningún compromiso en concreto". "Cuando alguien asume una responsabilidad lo mínimo que se espera es que tenga un plan definido y que tenga la intención de implementarlo. Llegamos al ecuador casi de esta legislatura y no han definido un plan ni una estrategia de gobierno para salud. Hoy se puede decir que es el primer documento estratégico que nos presentan, un plan sin objetivos, sin compromisos, sin cronogramas, sin presupuesto y sin indicadores de evaluación", ha dicho.

El portavoz de EH Bildu, Txomin González , ha coincidido con Navarra Suma en que "se echan en falta muchos aspectos que un plan de actuación debería tener y que en este plan no encuentro". "En la anterior legislatura estuvimos constantemente intentado conseguir que se desarrollara la Estrategia de Atención Primaria y sólo al final conseguimos que se aprobara el documento. Han pasado dos años de legislatura y seguimos viendo todas las deficiencias y necesidades de Atención Primaria y se sigue siendo incapaz de poner soluciones", ha afirmado.

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón , ha afirmado que "la pandemia ha puesto en evidencia las fortalezas y las debilidades, no todo es tan malo, lo que ha demostrado el Servicio Navarro de Salud es que tenía una capacidad bastante alta". "Se han mostrado unas debilidades que no eran nuevas y ha llegado el momento de abordar esas deficiencias y consolidar las fortalezas. No esperaba de hoy grandes cosas. Me parece que las propuestas que han señalado son adecuadas, aunque veo poca concreción, pero espero que se vaya concretando con el tiempo", ha dicho.

La cuestión es que la presentación de este Plan de Atención Primaria se anunció ya el 11 de marzo y tras 4 meses de elaboración, según expuso en su día Santos Indurain , afirmando que había cuestiones concretas que poner en marcha y con tres premisas: "El compromiso político por la Atención Primaria , un respaldo presupuestario y una estrategia válida", así como la "mejora de la accesibilidad en Atención Primaria , y la mejora de las infraestructuras y tecnificación de centros de salud y consultorios".

La consejera afirmó que 24 colectivos, entre sociedades científicas, colegios profesionales y sindicatos, han tomado parte en "un intenso y extenso proceso de participación y consulta sobre el modelo de Atención Primaria " para elaborar este plan.

Cristina Ibarrola (G.P. Navarra Suma ) afirmó entonces que le "preocupaba mucho el deterioro en la satisfacción de profesionales y ciudadanos con su modelo impuesto en Atención Primaria " y criticó que el nuevo plan de acción elaborado por el Departamento de Salud "no ha contado para nada con la voz del paciente, no ha contado con asociaciones de pacientes, ni con representantes municipales, ni representantes de la sociedad civil".

Ibarrola señaló que la Atención Primaria ha sido "la gran perjudicada" de la gestión de Induráin, con "un perjuicio para profesionales y ciudadanos. La población navarra percibe y rechaza un deterioro en la accesibilidad y la calidad en la prestación del servicio y sorprende, porque históricamente la ciudadanía navarra había valorado siempre la Atención Primaria" , ha asegurado.