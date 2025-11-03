Héctor Coronel: «Queremos un turista de EE.UU. que valore los atributos de Madrid»

Estados Unidos es clave para el turismo de Madrid. El ayuntamiento tiene marcada una estrategia clara, que no pasa por seguir incrementando el número de visitantes, sino por potenciar un perfil de más poder adquisitivo, como el que se mueve en capitales como Londres o París ... .

-¿Qué relevancia tiene para Madrid abrir otra ruta directa con Estados Unidos, en este caso con Orlando, Florida?

-Orlando es un destino que sorprende, porque en el imaginario que tenemos están los parques temáticos. Sin embargo, hay un sector aeroespacial y tecnológico muy importante. Es un destino que está creciendo y se está consolidando cada vez más dentro de otras industrias. Su aeropuerto tiene una gran conexión con Europa y Latinoamérica y vamos a poder sacar mucho más partido del que pensamos a esta ruta en la parte del turismo de negocios y el MICE (ferias, congresos y exposiciones).

-¿Qué peso tiene ahora mismo Estados Unidos en el turismo?

-Estados Unidos tradicionalmente ha sido el primer aportador de negocio para Madrid. Lo es para España, para la mayor parte de los países europeos y para Madrid es muy relevante. Tenemos en torno a un 15 o 16 por ciento de visitantes y desde el año pasado hemos incrementado en un 15 por ciento el nivel de gasto. Estamos en incrementos del 25 por ciento respecto al año 2020 y algo superior desde antes de la pandemia. A nivel de visitantes no ha variado tanto, con un incremento del 3 o 4 por ciento y un 3,6 por ciento en pernoctaciones. Demuestra nuestra estrategia en este mercado: no crecer en volumen sino crecer en perfil del visitante y en su gasto turístico.

-¿Cuánto se gasta un turista de Estados Unidos?

-A pesar de que Estados Unidos era el primer aportador de negocio, el turismo que venía a Madrid tenía un gasto medio entre 250 y 300 euros. Nos fijábamos mucho en el turista que iba a Londres, París o Roma, que era un turista que gastaba 500 o 600, y ese es el que queremos traer. Por esa razón potenciamos nuestras alianzas con consorcios americanos. Nos están trayendo un turista americano distinto.

Noticia Relacionada Madrid pone el foco en el turismo creciente de Estados Unidos y abre ruta directa con Orlando Mariano Calleja Este domingo se estrena el vuelo de Iberia a la ciudad de Florida, con la vista puesta en el ocio y el visitante de negocios

-Madrid ha consolidado algo más de un millón de visitantes de Estados Unidos. ¿Aspira a seguir aumentando esa cifra?

-No, sinceramente, buscamos alianzas que nos permitan traer al turista de mayor poder adquisitivo, pero al mismo tiempo no exclusivamente, sino aquel que valore más todos los atributos de Madrid. Es decir, al final valoramos la historia del patrimonio de Madrid, la cultura, la oferta artística, la gastronomía, por supuesto, y la artesanía, las tradiciones, que hacen que nuestro destino sea singular, diferente y único, sobre todo para este cliente americano, al que le encanta. Volumen no buscamos, lo que sí buscamos es ese perfil diferente.

-¿Dónde se aloja el turista de Estados Unidos?

-El turista norteamericano va a hoteles de cuatro estrellas. Es la media. Es muy raro que venga a tres estrellas. Lo normal son cuatro o cinco. El enfoque ha sido aliarnos con esos operadores que nos traen más al cinco.

-¿Y qué busca más en Madrid?

-Busca un mix. La parte histórica y la monumental le atrae mucho. Tenemos referentes como el Museo del Prado, que es el que más reconoce como icono. El Palacio Real también, y la plaza Mayor. El Madrid histórico. Y por supuesto la gastronomía.

-¿Qué supone la llegada de los grandes hoteles de lujo?

-Ha sido una de las grandes palancas del cambio en Madrid. Una de ellas es que Madrid no cerró en la pandemia y eso nos permitió con restricciones que visitantes que no tenían a Madrid en la mente vinieran. Nos generó mucha publicidad. La segunda palanca es la llegada de las grandes cadenas internacionales.