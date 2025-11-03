Suscribete a
ENTREVISTA

Héctor Coronel: «Queremos un turista de EE.UU. que valore los atributos de Madrid»

El director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid explica que la estrategia no pasa por aumentar el número de visitantes, sino por atraer más poder adquisitivo

Madrid supera las expectativas de la mitad de los turistas 'premium' de Estados Unidos

El director de Turismo del Ayuntamiento de Madrid
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Orlando

Estados Unidos es clave para el turismo de Madrid. El ayuntamiento tiene marcada una estrategia clara, que no pasa por seguir incrementando el número de visitantes, sino por potenciar un perfil de más poder adquisitivo, como el que se mueve en capitales como Londres o París ... .

