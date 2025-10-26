Suscribete a
ABC Premium

Madrid pone el foco en el turismo creciente de Estados Unidos y abre ruta directa con Orlando

Este domingo se estrena el vuelo de Iberia a la ciudad de Florida, con la vista puesta en el ocio y el visitante de negocios

Madrid busca el turismo asiático para poder competir con Londres y París

Viajeros en el aeropuerto de Madrid Barajas
Viajeros en el aeropuerto de Madrid Barajas EP
Mariano Calleja

Mariano Calleja

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Madrid estará un poco más cerca de Estados Unidos a partir de este domingo. Iberia estrena una ruta directa con Orlando, dentro de la estrategia de la compañía para incrementar su presencia en ese país norteamericano, donde está creciendo la ... atracción por España y en particular por su capital, por su oferta de cultura, ocio y gastronomía, pero también como centro de negocios, ferias y congresos internacionales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app