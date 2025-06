Murcia dice adiós a la Patrulla Águila tras 40 años de acrobacias aéreas

La Patrulla Águila ha regalado momentos inolvidables a los españoles a lo largo de estas últimas cuatro décadas y ahora son ellos los que acuden a la que ha sido su casa durante estas últimas cuatro décadas, San Javier, en Murcia, a devolverles todo su cariño. Más de 35 aviones y helicópteros —nuevos y antiguos, nacionales pero también internacionales (Francia, Italia, Suiza o Reino Unido)— han pasado formación este domingo en las playas del Mar Menor para despedir al CASA C-101, de fabricación española, que sopla las velas de su 40º cumpleaños y que a partir de este lunes da el salto a la aeronave turbohélice suiza Pilatus P-21.

Formada por un grupo de pilotos de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), la Patrulla Águila realizó su primer vuelo el 4 de junio de 1985 en Jerez de la Frontera con cinco aviones, que apenas tres años más tar6de, se convertirían en siete aparatos, adquiriendo así su estructura actual. No fue hasta 1992, durante la clausura de la 'Expo' de Sevilla, que pintó en el aire los colores de la bandera española. Ahora, sus últimos vuelos tienen lugar este domingo durante la celebración del festival aéreo 'Aire25', organizado por el Ejército del Aire y del Espacio.

El Rey —que llegó a estar a sus mandos durante su etapa en la AGA (1987-88) cuando era Príncipe— ha sido el encargado de presidir este acto conmemorativo en el que las cientos de miles de personas que, pese al sol y las altas temperaturas, se agolpaban en las playas de Santiago de la Ribera y Lopagán este domingo han podido disfrutar de las maniobras más famosas de esta icónica patrulla como el mítico sacacorchos, el tirabuzón o el caracol. Felipe VI ha estado acompañado por la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, y de los presidentes regionales como el de Murcia o la de la Comunidad de Madrid, los populares Fernando López-Miras e Isabel Díaz Ayuso.

Noticia Relacionada El Rey vuela por primera vez en el Pilatus, el sustituto de los cazas C-101 en el que aprenderá la Princesa Patricia Romero

Con más de 30.000 horas de vuelo a sus espaldas, surcando los cielos de todo el país y parte del extranjero, y más de medio centenar de exhibiciones a sus espaldas, la Patrulla Águila ha servido a lo largo de todos estos años como embajadora de España y de sus Fuerzas Armadas, convirtiéndose así en un verdadero emblema de nuestro país. Ahora, su futuro es incierto. Una vez retirados los C-101, algo que ocurrirá este mismo lunes, la patrulla quedará definitivamente desactivada —se desconoce si para siempre— y sus cazas irán a parar a Madrid y Albacete aunque aún se desconoce para qué fines (achatarramiento, exposiciones…), tal y como explica el capitán del Ejército del Aire, Manuel Cuenca. Lo que comienza es un «periodo de reflexión» para dilucidar, entre otras cosas, si habrá una nueva Patrulla Águila o si será la misma, y en este último caso, con qué aeronave realizarán los bailes acrobáticos. En cualquier caso, insiste el capitán Cuenca. será el Consejo Aeronáutico el encargado de tomar todas estas decisiones. «Está todo en el aire», reconoce.

A partir de ahora, el PC-21 participará en desfiles y días señalados como el de la Hispanidad o el de las Fuerzas Armadas, pero no como Patrulla Águila, sino como Formación Mirlo. Sin embargo, cabe aclarar que no serán lo mismo, ya que en ningún caso esta última sustituirá como patrulla acrobática a la Patrulla Águila —principalmente, porque no es una patrulla como tal, subrayan fuentes del Ejército del Aire— aunque sus aviones, los Pilatus, sí que harán lo propio con los C-101 en cuanto a aeronave de enseñanza de los alumnos de la AGA.

«Vamos a desactivar la Patrulla Águila una vez concluya el festival porque ya no va a poder operar con los C-101. Iniciamos un periodo de formación de Pilatus, la formación Mirlo, para que pueda representar como está haciendo la Patrulla en sobrevuelos en distintos actos. De momento, con humo blanco. Iremos viendo con humo de color con el paso del tiempo«, quiere dejar claro el capitán Cuenca.

«¿Tendrá España una patrulla acrobática? Sí. ¿Y cuándo será? En el futuro», señala entre risas el JEMA, el teniente general Braco

Por tanto, de proyectar los colores de la enseña nacional, rojo y amarillo, en el cielo de la capital este próximo 12 de octubre ya se encargará, al menos este año, la Patrulla Acrobática de Helicópteros del Ejército del Aire y del Espacio, más conocida como Patrulla Aspa. De hecho, ya han sido probados con generadores de humo en Jaén hace tres semanas. El motivo, como explicaba anteriormente el capitán Cuenca, que el turbohélice suizo está únicamente programado, por el momento, para proyectar humo blanco. Pero, «podremos seguir disfrutando de la bandera de España este5 año», asegura.

En definitiva: «¿Tendrá España una patrulla acrobática? Sí. ¿Y cuándo será? En el futuro», zanja entre risas el Jefe del Estado Mayor del Aire y del Estado (JEMA), el teniente general Francisco Braco, que pertenece a la 35ª promoción de la AGA, la primera formada íntegramente a bordo del C-101.

Alférez de cuarto curso

Las alféreces Castillo y Hylander, de 21 y 23 años respectivamente, estudiantes de cuarto curso (son un total de cinco) en la AGA y que el próximo curso serán destinadas a Salamanca para especializarse en transporte (una de las tres modalidades junto a caza y ataque, y helicópteros), forman parte de la primera promoción de avisadores de la Academia de San Javier que han aprendido a pilotar en los Pilatus, que llegaron a España a finales del año 2021, si bien no entraron en funcionamiento hasta principios de 2022. «Es rápido, seguro y muy maniobrable. A diferencia de los C-101, cuenta con asiento eyectable que da seguridad extra», narran estas futuras aviadoras en conversación con este diario.

«El Pilatus es rápido, seguro y muy maniobrable. A diferencia del C-101, cuenta con un asiento eyectable que da seguridad extra», explican a ABC dos alféreces de cuarto curso

La que precisamente se incorporará a la 78ª promoción de la AGA como alférez de cuarto curso a partir de mes de septiembre será la Princesa Leonor, con plan de estudios diseñado 'ad hoc' para Su Alteza Real, tal y como se limitan a contar tanto el Jefe del Estado Mayor del Aire y del Estado (JEMA), el teniente general Francisco Braco, como el coronel Luis Felipe González Asenjo, director de la AGA y jefe de la Base Aérea de San Javier. Al igual que Castillo y Hylander, Doña Leonor aprenderá a volar el próximo curso a los mandos del Pilatus. Antes que ella, ha sido su padre, Felipe VI, quien ha volado este fin de semana por primera vez en un PC-21. Todo un gesto lleno de simbolismo por parte doble, ya que celebró el 40º aniversario de la Patrulla Águila subiéndose al avión que pilotará su hija, que en 2026 finaliza sus estudios castrenses tras su paso por las tres academias del Ejército —Tierra, Mar y ahora, Aire—.