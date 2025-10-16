Muere Jesús Silva Fernández, el exembajador español que refugió a Leopoldo López en su residencia de Caracas y Maduro expulsó

Jesús Silva Fernández, actual cónsul de España en Guadalajara (México) ha fallecido este miércoles a los 63 años. La noticia la ha hecho pública el Consulado en un mensaje en redes sociales. «Con profundo pesar, informamos su fallecimiento. Permanecerá en nuestros corazones para siempre», ... han lanzado. Había aterrizado en el puesto el pasado 31 de julio. Previamente, Silva destacó por ser embajador en Venezuela entre 2017 y 2020. Tras eso, ejerció como cónsul general en Ciudad del Cabo entre 2021 y 2025. Antes había sido embajador en Panamá y en Jamaica, entre 2010 y 2014 y de 2005 a 2010, respectivamente.

También se ha hecho eco de la muerte la Embajada de España en México en un mensaje en sus redes sociales en la madrugada de este jueves. «Acompañamos solidariamente a su familia, amigos y al resto del cuerpo diplomático español en estos momentos tan duros», han escrito, al tiempo que han querido expresar su «más sentido pésame».

A principios de 2018, tan solo un año después de su llegada al país, Silva fue expulsado de Venezuela por el Gobierno de Nicolás Maduro, que le declaró persona non grata y le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país. Fue en un movimiento en el que el chavismo reprochaba a Madrid especialmente el haber liderado la iniciativa europea de imponer sanciones contra siete altos cargos del régimen, entre ellos Diosdado Cabello.

En aquel 2018, antes de abandonar Venezuela, Silva ofreció unas declaraciones a los medios desde el aeropuerto en las que afirmó que la decisión de su expulsión «no es justificada en ningún caso». Al mismo tiempo, señaló que España siempre ha sido respetuosa con Venezuela y su presidente y aseguró que seguiría trabajando en la distancia por el país caribeño.

Un año después, en mayo de 2019, Silva dio refugio al líder opositor venezolano Leopoldo López, que se alojó en la Embajada de España en Caracas junto a su mujer, Lilian Tintori, y una de los hijos de ambos.

En arresto domiciliario desde 2017 y liberado por un grupo de militares afines a Juan Guaidó, López y su familia llegaron allí tras haber pasado por la Embajada de Chile y después de expresar al Gobierno de Sánchez que querían alojarse en la española. Al ser territorio inviolable la residencia del embajador, el opositor no podía ser detenido mientras estaba allí. Permaneció allí hasta 2020, cuando se marchó a Madrid.

«Le quiero mandar un abrazo muy especial a su querida esposa Sara, a Olivia y a los mellizos. Querido Jesús vuela alto que aquí siempre estarás presente», ha escrito en sus redes sociales precisamente Leopoldo López, en un mensaje en el que ha incluido una fotografía de ambos. «Conocí personalmente a Jesús el 30 de Abril del 2019 cuando escapé de casa por cárcel y logré llegar a la embajada de España. Por una año y medio me tocó compartir con el y su increíble esposa Sara», ha añadido.

El opositor venezolano ha descrito al exembajador como «un gran diplomático, amante de su país de su oficio y también de manera especial de la democracia y la libertad». «Supo manejar las presiones de la dictadura sin ceder un milímetro en principios, supo mantenerse informado y ser un diplomático activo».

También han expresado sus condolencias diferentes políticos e instituciones, como la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, o la universidad de Guadalajara.

«Mis más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y a todo el cuerpo diplomático que le acompañó en su encomienda, deseo que puedan encontrar consuelo en este momento tan difícil. Que descanse en paz», ha lanzado Delgadillo.