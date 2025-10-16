Suscribete a
Muere Jesús Silva Fernández, el exembajador español que refugió a Leopoldo López en su residencia de Caracas y Maduro expulsó

Con una larga carrera diplomática, había sido embajador en Panamá y Jamaica y cónsul en Ciudad del Cabo

Trump autoriza operaciones encubiertas de la CIA para derrocar a Maduro

El exembajador de España en Venezuela y actual cónsul en Guadalajara, Jesús Silva Fernández. EFE/ Miguel Gutiérrez

A.S.

Jesús Silva Fernández, actual cónsul de España en Guadalajara (México) ha fallecido este miércoles a los 63 años. La noticia la ha hecho pública el Consulado en un mensaje en redes sociales. «Con profundo pesar, informamos su fallecimiento. Permanecerá en nuestros corazones para siempre», ... han lanzado. Había aterrizado en el puesto el pasado 31 de julio. Previamente, Silva destacó por ser embajador en Venezuela entre 2017 y 2020. Tras eso, ejerció como cónsul general en Ciudad del Cabo entre 2021 y 2025. Antes había sido embajador en Panamá y en Jamaica, entre 2010 y 2014 y de 2005 a 2010, respectivamente.

