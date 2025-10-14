Suscribete a
Dos activistas venezolanos son heridos a tiros en un atentado en Colombia

María Corina Machado exige a Petro una «investigación exhaustiva» que permita identificar a los culpables

José Rodríguez Elizondo, promotor del Nobel a María Corina: «La reacción del Gobierno es deplorable»

Intercambio de rehenes entre Israel y Hamás, en directo: última hora del alto el fuego en Gaza

Unos policías trabajan en el lugar donde los activistas venezolanos Luis Alejandro Peche y Yendri Velásquez fueron baleados en Bogotá AFP

Andrés Gerlotti Slusnys

Madrid

«Hacer política, defender derechos humanos u opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país», escribió en X Luis Peche, un activista venezolano tras sufrir un atentado este lunes en Bogotá, cuando unos ... sicarios abrieron fuego contra Peche y el defensor de derechos humanos Yendri Velásquez. Ambos se habían refugiado en Colombia el año pasado para sortear la represión política del chavismo. El ataque, calificado por las autoridades como un «atentado sicarial», ha provocado una fuerte reacción política y social en ambos países.

