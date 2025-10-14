El Gobierno resta importancia a la nueva amenaza de Trump, realizada «en un contexto de declaraciones informales»

Después de varios dardos de Donald Trump al Gobierno español en los últimos días, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha restado importancia a la nueva amenaza del presidente de Estados Unidos de imponer aranceles a España por las discrepancias sobre el objetivo de gasto militar ... del 5% del PIB acordado en la cumbre de líderes aliados de La Haya.

Fuentes gubernamentales consultadas por Europa Press han resaltado que la relación del Gobierno español con Estados Unidos «pudo verse» durante la cumbre en Egipto para el acuerdo de paz en Gaza entre Israel y Hamás, «un acto oficial de gran trascendencia internacional».

El presidente Pedro Sánchez ha defendido este martes, en una entrevista en la 'Cadena Ser', que su saludo con Trump fue «un intercambio muy cordial» y ha reivindicado que las relaciones entre Washington y Madrid son «muy positivas» y «están muy consolidadas» pese a la discrepancia en algunos asuntos.

Las fuentes consultadas por la agencia de noticias restan importancia a los comentarios, pronunciados «en un contexto de declaraciones informales». El dirigente norteamericano se pronunció sobre el asunto ante la prensa durante una reunión de su gabinete con el presidente de Argentina, Javier Milei.

El líder estadounidense ha señalado que no aumentar el gasto del 5% del PIB en defensa es «una gran falta de respeto a la OTAN». «De hecho, estaba pensando en castigarlos comercialmente con aranceles por lo que hicieron. Y podría hacerlo. Me parece increíblemente irrespetuoso», ha apostillado.

«España ha sido el único país de la OTAN, el único del planeta, en hacer eso. Y creo que deberían ser castigados por eso», ha remarcado el inquilino de la Casa Blanca. Por su parte, Sánchez ha insistido en su negativa a elevar hasta el 5% del PIB el gasto en defensa.