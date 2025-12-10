Suscribete a
ABC Premium

Moncloa asume que el acoso de Salazar no es reciente pero reactiva los protocolos internos

Fuentes socialistas sostienen que si las víctimas denunciaron a través del PSOE es porque ya no trabajan en Moncloa

Sánchez cesa a la mano derecha de Paco Salazar en Moncloa, Antonio Hernández

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez efe
Ainhoa Martínez

Ainhoa Martínez

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

«¿Es Moncloa un entorno seguro para trabajar?» Esta pregunta, lanzada a la portavoz del Gobierno durante la última rueda de prensa del Consejo de Ministros y que Pilar Alegría respondió con tono afectado y de reproche - «por favor, por favor...»- es la que ... ronda en todo lo relativo al caso de presunto acoso sexual perpetrado por el que fuera asesor del presidente Paco Salazar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app