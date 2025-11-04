Suscribete a
Declara la responsable de comunicación de la Fiscalía en la segunda jornada del juicio a García Ortiz

Miguel Tellado exige la dimisión de Ángel Víctor Torres tras el informe de la UCO: «Si no dimite, Sánchez debería cesarlo»

El secretario general del PP acusa al presidente del Gobierno de estar «acorralado por sus propias miserias» y le exige «responsabilidades»

Ángel Víctor Torres agilizó personalmente el cobro de la empresa de la trama de las mascarillas: «Estoy encima de tu pago»

El diputado del PP Miguel Tellado durante una sesión de control al Gobierno efe

Guillermo Calvo

El nombre de Ángel Víctor Torres aparecía este lunes señalado en un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El ministro agilizó presuntamente el cobro de una de las empresas vinculadas al caso Koldo, según el escrito, lo que ... el secretario general del Partido Popular ha considerado «una vergüenza para España».

