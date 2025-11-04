Miguel Tellado exige la dimisión de Ángel Víctor Torres tras el informe de la UCO: «Si no dimite, Sánchez debería cesarlo»

El nombre de Ángel Víctor Torres aparecía este lunes señalado en un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El ministro agilizó presuntamente el cobro de una de las empresas vinculadas al caso Koldo, según el escrito, lo que ... el secretario general del Partido Popular ha considerado «una vergüenza para España».

Miguel Tellado ha pedido la dimisión de Torres tras conocerse esta información y ha exigido a Sánchez «cesarlo» si el propio ministro no dimite. «Es un Gobierno podrido», ha calificado el secretario general de los populares en una entrevista en 'El programa de Ana Rosa' en Telecinco.

«La ciudadanía le exige al Gobierno un poquito menos de corrupción», ha reivindicado el popular, que se ha mostrado perplejo del «ejercicio de defensa numantina» que está haciendo el Ejecutivo que lidera Sánchez. «Nadie lo entiende», ha expresado Tellado.

El secretario general de la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo ha recordado al presidente del Gobierno que está «acorralado por sus propias miserias» tras conocerse los últimos informes de la UCO. «Debería asumir responsabilidades», ha exigido Tellado al socialista.

Quiere que el PP siga «siendo útil» para los valencianos

Tras la dimisión de Carlos Mazón este lunes, Tellado ha defendido al presidente de la Generalitat valenciana porque dice que «ha demostrado un profundo sentido de responsabilidad»presentando su renuncia. El popular ha recordado que el Gobierno autonómico es «estable» y que «tiene Presupuestos».

«Responsabilidad para seguir siendo útiles a los valencianos», es a lo que alienta Tellado al Ejecutivo de la Generalitat, que depende de Vox. El secretario general no tiene ningún problema en reconocer que hablarán con la formación de Abascal para «reconstruir Valencia como prioridad».