Carlos Mazón anuncia su dimisión: «Ya no puedo más»

El juez procesa a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por los contratos de mascarillas

El juez ve indicios suficientes de que Ábalos y su asesor facilitaron un "acceso preferente a la Administración" al empresario y comisionista a cambio de "beneficio económico"

Los hechos investigados han sido calificados provisionalmente como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos

El juez tiene «muy avanzada» la investigación por los contratos de mascarillas contra Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama

Sigue en directo la última hora de la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana

Ábalos y Koldo, en una imagen de archivo
Carmen Lucas-Torres

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, propone juzgar al exministro y actual diputado del Grupo Mixto en el Congreso, José Luis Ábalos, a su asesor en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021 Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por los ... presuntos contratos irregulares del covid a cambio de dádivas y beneficio económico.

