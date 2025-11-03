El juez procesa a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por los contratos de mascarillas

El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, propone juzgar al exministro y actual diputado del Grupo Mixto en el Congreso, José Luis Ábalos, a su asesor en el Ministerio de Transportes entre 2018 y 2021 Koldo García y al empresario Víctor de Aldama por los ... presuntos contratos irregulares del covid a cambio de dádivas y beneficio económico.

El magistrado de la Sala Penal del Alto Tribunal ha dictado este lunes auto de procedimiento abreviado contra los tres por hechos provisionalmente calificados como cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Es la parte inicial de la investigación abierta contra el exministro, en la que se ha abordado si Ábalos y Koldo García abrieron al comisionista las puertas de Transportes para darle un trato preferente como representante de Soluciones de Gestión, la compañía adjudicataria de contratos de material sanitario durante la pandemia por valor de 53 millones de euros. Dichos contratos se repartieron no sólo desde Transportes, sino también desde el Ministerio de Interior y los Gobiernos de Baleares y Canarias.

Para el magistrado instructor, según el auto con fecha de este lunes, la relación personal de Aldama, Ábalos y Koldo García se confirmó y estrechó con el viaje oficial a México en el que el empresario les acompañó, organizando incluso parte de la agenda en febrero de 2019. "En el desarrollo de las mencionadas relaciones personales, pronto vieron los investigados de obtener un beneficio económico de aquéllas. De esta manera, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba el Sr. Ábalos en el Gobierno de España, podrían favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública, en cuantas ocasiones hubiera oportunidad, por empresas cuyos intereses captaría y promovería el Sr. de Aldama Delgado, así como facilitar a éste el acceso preferente a la Administración para la realización de las gestiones que precisara para sí mismo o para las referidas empresas".

En su resolución, el instructor da traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y a la representación de las acusaciones populares para que, en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.

