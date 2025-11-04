Suscribete a
Génova traslada a Vox a Pérez Llorca como sustituto temporal de Mazón

El líder del PP se garantiza tener manos libres para decidir la candidatura en las próximas elecciones autonómicas

Sería una solución para ahora, ante la ausencia de otras opciones y por tener buena interlocución con Abascal

Las 48 horas frenéticas hasta llegar a la dimisión

Paloma Esteban

Paloma Esteban

Madrid

El PP pondrá en marcha ya la negociación con Vox para intentar pactar un nuevo presidente de la Generalitat. El nombre que han puesto encima de la mesa es el de Juanfran Pérez Llorca, secretario general del PP en la Comunidad Valenciana. ... El número dos de Carlos Mazón en el partido. Se trata de una solución temporal, según ha podido confirmar ABC. «No hay más opciones», reconocen en Génova, mientras dejan claro que el líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, tendrá las manos libres para decidir la candidatura en las próximas elecciones autonómicas. Sean en 2027 o antes.

