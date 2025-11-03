Ángel Víctor Torres agilizó personalmente el cobro de la empresa de la trama de las mascarillas: «Estoy encima de tu pago»

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, agilizó personalmente siendo presidente de Canarias el cobro de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama del caso Koldo. ... Así consta en un wasap que cruzó con Koldo García, exasesor ministerial de José Luis Ábalos al que le dijo literalmente: «Estoy encima de tu pago».

Según los investigadores, las diversas conversaciones recogidas en el atestado, en el que aparece también de manera destacada la figura del presunto conseguidor de la trama Víctor de Aldama, aportan también «un indicio más del papel desarrollado por Koldo en el seno de la presunta organización criminal investigada, llegando a ponerse en contacto con el presidente de la Comunidad Autónoma de Canarias para conseguir agilizar que se transfiriera el dinero en favor de la citada empresa».

«Te va a llamar Antonio Olivera porque estoy encima de tu pago, ya está validado el material y Hacienda ya ha hecho el trámite: yo lo tiene cargado para liberar el pago», dice Torres a Koldo en un mensaje de 3 de julio de 2020 que el propio exasesor compartió vía pantallazo con De Aldama para que viera que realizaba las gestiones para acelerar el pago de diversas facturas.

De hecho, en el informe también aparece en numerosas ocasiones Olivera, que por entonces era el viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias. En una de las conversaciones que mantiene con el propio Koldo, le pide si en esa ocasión podían hacerse con «dos millones de unidades o la cantidad máxima que quepa en un vuelo». «¿Te parece bien?», le pregunta a Koldo, lo que para la UCO refleja que Soluciones de Gestión suministraba mascarillas a la Administración canaria «incluso antes de llevarse a cabo las adjudicaciones del contrato, lo cual tuvo lugar el día 22 de abril» y, por otro lado, que Koldo García ejercía «el control en estas operaciones,llegando a preguntarle el propio viceconsejero la cantidad de material que se pueden quedar».

Cabe recordar que el Gobierno canario contrató en abril de 2020, en plena pandemia con la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama que se investiga, para adquirir mascarillas a través de hasta cuatro contratos por valor de 12,3 millones de euros.