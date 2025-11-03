Suscribete a
Torres agilizó personalmente el cobro de la empresa de la trama de las mascarillas

Ángel Víctor Torres agilizó personalmente el cobro de la empresa de la trama de las mascarillas: «Estoy encima de tu pago»

Una conversación con Koldo García revela que siendo presidente de Canarias se interesó por esos pagos del servicio canario de Salud

El juez procesa a Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama por los contratos de mascarillas

Dimisión de Carlos Mazón, en directo: última hora tras la comparecencia del presidente de la Comunidad Valenciana

Mensaje del ministro Ángel Víctor Torres, registrado en el informe de la UCO
Javier Lillo

Javier Lillo

Un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil revela que el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, agilizó personalmente siendo presidente de Canarias el cobro de la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a la trama del caso Koldo. ... Así consta en un wasap que cruzó con Koldo García, exasesor ministerial de José Luis Ábalos al que le dijo literalmente: «Estoy encima de tu pago».

