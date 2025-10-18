Marlaska viaja a Argelia a recomponer las relaciones y frenar las rutas de la inmigración ilegal hacia Baleares y Almería

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja el lunes a Argelia, según anunció ayer, para reunirse con su colega Said Sayoud. Se trata de un viaje clave para tratar de frenar las salidas masivas de inmigrantes irregulares desde las costas argelinas porque ... este país, que siempre había colaborado con España en esta materia, dejó de hacerlo como respuesta al sorpresivo cambio de postura del Gobierno español respecto al Sahara. Sánchez decidió ceder a las presiones de Marruecos sin contar con Argel, enemigo íntimo de Rabat, y la tensión diplomática se disparó hasta niveles sin precedentes.

Gestiones discretas de responsables de la Administración española, ajenos al Gobierno, que prácticamente perdió toda interlocución con Argel, lograron arrancar a las autoridades de ese país el compromiso de que la crisis diplomática no afectara al suministro de gas a España, lo que hubiese tenido serias consecuencias.

Sin embargo, según las fuentes consultadas por ABC, el Gobierno argelino no iba a dejar que el giro de 180 grados de Sánchez en un asunto tan sensible para ellos quedara sin castigo. La oportunidad para Argelia llegó de la mano de los flujos migratorios que salían de este país rumbo a las costas españolas, singularmente a las de Baleares y Almería en función de dónde saliera la embarcación. Hasta entonces esta ruta no sólo era minoritaria, sino que además estaba muy controlada. Fruto de esa colaboración, por ejemplo, la Policía pudo detener en Almería a algunos de los terroristas de Daesh más peligrosos retornados de Siria y que se embarcaron en Argelia para llegar a nuestro país.

Esa situación ha cambiado radicalmente. Hasta el 16 de octubre, últimas cifras oficiales, el número de llegadas de inmigrantes irregulares desde Argelia han aumentado un 75 por ciento, hasta superar las 6.000. El dato supone un crecimiento de 2.623 personas respecto al año anterior. En cuanto al número de embarcaciones, se han registrado este año 330 por las 207 que llegaron al archipiélago en 2024. Se trata, pues, de una ruta de inmigración consolidada y en crecimiento.

Según fuentes de la lucha contra la inmigración ilegal consultadas por ABC, si España quiere frenar esta vía tendrá que ofrecer contrapartidas sólidas, porque las autoridades argelinas, que siempre cumplen lo que acuerdan, son sin embargo muy duras en las negociaciones.

Entre otros, el ministro estará acompañado por el comisario general de Extranjería y Documentación, Julián Ávila, y por el jefe del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Guardia Civil, Manuel Navarrete.