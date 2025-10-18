Suscribete a
Marlaska viaja a Argelia a recomponer las relaciones y frenar las rutas de la inmigración ilegal hacia Baleares y Almería

El Ejecutivo africano permite salidas masivas desde sus costas como castigo a Sánchez por su giro copernicano en el Sáhara

Nueve muertos y 500 inmigrantes ilegales en dos semanas destapan el colapso migratorio en Almería

Fernando Grande Marlaska, ayer en la inauguración de una casa cuartel en Burgos
Fernando Grande Marlaska, ayer en la inauguración de una casa cuartel en Burgos EP
Pablo Muñoz

Pablo Muñoz

Madrid

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, viaja el lunes a Argelia, según anunció ayer, para reunirse con su colega Said Sayoud. Se trata de un viaje clave para tratar de frenar las salidas masivas de inmigrantes irregulares desde las costas argelinas porque ... este país, que siempre había colaborado con España en esta materia, dejó de hacerlo como respuesta al sorpresivo cambio de postura del Gobierno español respecto al Sahara. Sánchez decidió ceder a las presiones de Marruecos sin contar con Argel, enemigo íntimo de Rabat, y la tensión diplomática se disparó hasta niveles sin precedentes.

