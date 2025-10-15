La Comisión Europea, dispuesta a desplegar Frontex en Baleares si lo pide el Gobierno central

La Comisión Europea se ha mostrado dispuesta a activar el despliegue de Frontex en las Islas Baleares para hacer frente al incremento de llegadas de embarcaciones procedentes de Argelia, aunque ha advertido que es imprescindible una solicitud formal del Gobierno de España para poder ... hacerlo efectivo.

El compromiso ha sido expresado este miércoles por el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, durante la reunión mantenida en Bruselas con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y los presidentes de los consells insulares: Llorenç Galmés (Mallorca), Adolfo Vilafranca (Menorca) y Vicent Marí (Ibiza).

Prohens ha trasladado al comisario la preocupación del Ejecutivo balear por el fuerte aumento de la inmigración irregular a través de la ruta argelina. Según los últimos datos del Ministerio del Interior, las llegadas a Baleares han crecido un 84 % en lo que va de año, superando las 6.000 personas, más de las que llegaron en todo 2024 y justo cuando por delante quedan los tres meses en los que más migrantes llegaron el año pasado.

Noticia Relacionada Coto total al alquiler turístico, los 'party boats' y los nuevos albergues en Palma Andrés Lasaga El consistorio balear busca reducir la presión sobre el mercado de la vivienda, mejorar la convivencia en los barrios y proteger la imagen de la capital balear como destino urbano y cultural

«Las Islas Baleares somos hoy la principal puerta de entrada de inmigración irregular a Europa a través del Mediterráneo», ha afirmado la presidenta al término de la reunión. Prohens ha defendido que la situación ya no puede considerarse un problema exclusivamente insular ni nacional, sino una cuestión de dimensión europea, una visión que ha sido compartida por el comisario Brunner y los presidentes insulares.

El papel del Gobierno central

La presidenta balear ha subrayado que la petición de despliegue de Frontex corresponde al Gobierno de España, aunque ha lamentado que no se haya cursado aún dicha solicitud. «Quien debe solicitarlo es el Gobierno de España, y a día de hoy no lo ha hecho», ha insistido Prohens.

Brunner, por su parte, ha manifestado su buena predisposición a activar el operativo europeo en las Islas, recordando que la presencia de Frontex reduce de forma significativa los flujos irregulares en los territorios donde se aplica.

Prohens ha agradecido la comprensión y preocupación del comisario ante la evolución de la ruta migratoria hacia Baleares y le ha trasladó la situación de saturación que sufren los servicios sociales, especialmente los consells insulares, responsables de la tutela de los menores no acompañados, sin disponer de espacios ni personal suficiente. Solo en Mallorca, la sobresaturación de estos servicios de atención superan el 1.000%, con más de 400 menores cuando hay 40 plazas autorizadas.

Operativo mínimo en el Mediterráneo occidental

La reunión en Bruselas se produce un día después de la comparecencia del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez Badal, en la Comisión Mixta de Insularidad del Senado, a petición del PP y Vox. En su intervención, Rodríguez Badal recordó que Frontex colabora desde febrero «con algún medio aéreo en la detección de pateras», tras una solicitud cursada por el Ejecutivo central el pasado noviembre.

Sin embargo, según ha podido confirmar ABC, el despliegue real de Frontex en la zona es mínimo: un único avión de la Guardia Costera de Islandia, con base en Málaga, que patrulla el sur del Mediterráneo centrado en tareas de detección de embarcaciones y delincuencia transfronteriza.

De este modo, el operativo europeo en la ruta argelina hacia Baleares se limita actualmente a ese único medio aéreo, muy lejos del refuerzo que reclaman las autoridades insulares ante una crisis migratoria que ya afecta a toda la región mediterránea y en especial a Ibiza y Formentera, por donde se está produciendo la mayor llegada de migrantes ilegales en lo que llevamos de año.