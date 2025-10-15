Suscribete a
ABC Premium

La Comisión Europea, dispuesta a desplegar Frontex en Baleares si lo pide el Gobierno central

Prohens ha compartido la preocupación de su Ejecutivo por la fuerte llegada de inmigración irregular a las islas

Las pruebas a menores inmigrantes en Baleares revelan que el 60% son adultos

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en la reunión junto a la Comisión
La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, en la reunión junto a la Comisión abc

Andrés Lasaga

Palma

La Comisión Europea se ha mostrado dispuesta a activar el despliegue de Frontex en las Islas Baleares para hacer frente al incremento de llegadas de embarcaciones procedentes de Argelia, aunque ha advertido que es imprescindible una solicitud formal del Gobierno de España para poder ... hacerlo efectivo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app