Estos son los países de procedencia de los extranjeros que viven en España: ranking por nacionalidad

La población española supera los 49 millones de habitantes. Buena parte de ese crecimiento poblacional de las últimas décadas se ha producido debido al incremento de la población extranjera y que reside en nuestro país.

De hecho, Estadística reconoce eso mismo en la nota de prensa sobre estos datos: «El crecimiento poblacional de España se debió al incremento de personas nacidas en el extranjero, ya que el número de nacidas en España disminuyó».

La población en España creció en más de 100.000 personas en el segundo trimestre

Más allá de nacionalidades, el INE señala en los datos provisionales de la Encuesta de Continua de Población publicados en agosto que, durante el segundo trimrestre de 2025, la población residente en España aumentó en 119.811 personas.

De esa fotografía fija se pueden extraer determinadas cifras. La población con nacionalidad española es concretamente 42.265.775 frente a los 7.050.174 con nacionalidad extranjera. Asimismo, 39.629.735 nacieron en España frente a los 9.686.214 que nacieron en otro país. En este sentido, el INE destaca que las personas que han adquirido la nacionalidad superan a las personas que mantienen su pasaporte de origen.

En total, el número de extranjeros en España aumentó en 95.277 personas durante el segundo trimestre de 2025 frente al aumento en 24.534 personas de nacionalidad española. Asimsimo, 137.931 extranjeros se incorporaron a la población residente.

Las principales nacionalidades de extranjeros que residen en España

Durante el segundo trimestre de este 2025, las principales nacionalidades de llegadas de extranjeros fueron Colombia, Marruecos y Venezuela. Llegaron 36.100, 25.000 y 21.600 personas, respectivamente de cada uno de estos países.

La cuarta posiciones son las personas de nacionalidad española nacidas en otro país que retornan. En concreto, fueron 18.700. A estas se le suman otras como Perú, Italia, Argentina, Honduras, Argelia y Cuba.

Principales nacionalidad de inmigrantes en España en el segundo trimestre de 2025 (INE) Colombia: 36.000

Marruecos: 25.000

Venezuela: 21.600

Españoles nacidos en el extranjero: 18.700

Perú: 16.700

Italia: 8.500

Argentina: 6.700

Honduras: 6.400

Argelia: 6.200

Cuba: 5.800

El crecimiento de la población, por CC.AA.

Durante este periodo de tiempo, todas las comunidades autónomas aumentaron su población -aunque en este caso el INE no desglosa por nacionalidades- salvo la ciudad autónoma de Melilla donde descendió.

La que creció más fue Aragón, con un saldo positivo de casi un punto porcentual. Le siguen la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña. Las que menos crecieron, sin contar con Melilla, fueron Extremadura, Andalucía y Ceuta.