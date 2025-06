Manifestación contra el Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, en directo: discurso de Feijóo y última hora de la protesta convocada por el PP hoy

Sigue en directo la concentración convocada por el PP contra el Gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, con la última hora de la marcha, el discurso de Feijóo y las reacciones a la protesta hoy.

La manifestación será realmente una concentración, por lo que no se dará un recorrido concreto con punto de inicio y final, por lo que no hay marcha prevista recorriendo las calles, aunque la concentración afectará a las vías aledañas a la ubicación principal.