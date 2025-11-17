Vox acusa al Gobierno de Almeida de «adoctrinar bebés» en las escuelas infantiles y el PP le insta a acudir a la justicia

Nuevo choque ideológico entre Vox y PP en la villa de Madrid. La concejala Carla Toscano ha llegado a atribuir al Gobierno de Almeida un delito de corrupción de menores por «adoctrinar a bebés» en las escuelas infantiles municipales. Ante esta grave acusación, el PP ... ha instado a Vox a acudir a la Justicia si, efectivamente, cuenta con la garantía de que se está cometiendo tal delito. Así ha arrancado la bronca comisión de Políticas Sociales y Familias, en la que el delegado José Fernández ha defendido su actuación frente a las acusaciones, a ambos lados del tablero político, de ideologizar su área.

La concejala Toscano ha basado en la escuela infantil de la Melonera, en el distrito de Arganzuela, todo su alegato. Tal y como ha explicado, en la programación anual de dicho centro, «en lugar de hablar de niños se habla de criaturas y educadxr», se proponen sesiones formativas junto a los espacios de igualdad, se preparan para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o el Día el Orgullo LGTBI; se marcan como objetivos «acompañar a las criaturas en la construcción de una imagen ajustada de sí mismas evitando la asignación de valores y comportamientos sexistas y visibilizar y crear conciencia de la educación en igualdad atendiendo al género, clase social y diversidad corporal» y, también, «sensibilizar a las familias sobre la necesidad de la educación no sexista y crear conciencia sobre la educación sexual integrar».

Según la concejala de Vox, para lograr estos objetivos los niños desarrollan tareas como mirar y escuchar cuentos, teatros y canciones inclusivos y con perspectiva de género e identificación de rasgos sexuales. Es decir, a ojos de Toscano, esto se traduce en que «van a hablar de sexo, relaciones sexuales, homosexualidad y transexualidad a niños de cero a tres años», en definitiva, «van a hablar de sexo a bebés». Para esta formación, es «repugnante» que el gobierno municipal «haga el lío» a niños, de entre cero y tres años, que están en la edad de empezar a construir su identidad. «Esto no solo es adoctrinamiento, es corrupción de menores», ha asegurado en los primeros minutos de la sesión, celebrada en la céntrica plaza de la Villa.

El director general de la comisión ha animado a Vox a que "si conocen un caso de corrupción de menores pongan la correspondiente demanda" en los tribunales. Además, se ha reafirmado en las políticas que está desarrollando el PP en la educación infantil: "Si proteger la infancia, la inclusión e integración de niños, participación de familias y la globalidad le parece que no es una metodología adecuada, estamos en posiciones distintas".

El enganche entre ambas formaciones se ha prolongado a lo largo de la sesión. Por ejemplo, a cuenta de la programación para el día del 25 de noviembre. La concejala ha desdeñado los contenidos que promueve el gobierno de Almeida: "El PP tienen que quedar como los más feministas del mundo y lo dan todo en los espacios de igualdad".