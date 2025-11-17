Suscribete a
ABC Premium
Directo
Mazón comparece en la comisión de investigación de la dana en el Congreso

Vox acusa al Gobierno de Almeida de «adoctrinar bebés» en las escuelas infantiles y el PP le insta a acudir a la justicia

La concejala Carla Toscano atribuye a los populares un delito de «corrupción de menores» por los contenidos que se imparten en las guarderías de la capital

Sigue en directo la comparecencia de Carlos Mazón en el Congreso

Una docente imparte clases en una escuela infantil.
Una docente imparte clases en una escuela infantil. ABC
Belén Sarriá

Belén Sarriá

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Nuevo choque ideológico entre Vox y PP en la villa de Madrid. La concejala Carla Toscano ha llegado a atribuir al Gobierno de Almeida un delito de corrupción de menores por «adoctrinar a bebés» en las escuelas infantiles municipales. Ante esta grave acusación, el PP ... ha instado a Vox a acudir a la Justicia si, efectivamente, cuenta con la garantía de que se está cometiendo tal delito. Así ha arrancado la bronca comisión de Políticas Sociales y Familias, en la que el delegado José Fernández ha defendido su actuación frente a las acusaciones, a ambos lados del tablero político, de ideologizar su área.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app