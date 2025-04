El TSJM rechaza tumbar la prórroga de acceso a los vehículos B de mercancías a Distrito Centro que pidió Más Madrid

La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Más Madrid para suspender la prórroga de un año que aprobó el Ayuntamiento de Madrid el pasado 20 de diciembre para que los ... vehículos de mercancías ligeros con etiqueta B accedan a la Zona de Especial Protección Distrito Centro hasta el 31 de diciembre de 2023.

Esta medida fue adoptada tras el compromiso que adquirió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, con el objetivo de facilitar la distribución de mercancías y el desarrollo de la actividad económica en Centro en un contexto de crisis económica que dificultaba la renovación de la flota. Tras su aprobación, Más Madrid presentó medidas cautelares. Alegaba que era una medida regresiva, de acuerdo a la ley de cambio climático.

El TSJM considera que no se puede «sostener» que la medida «vulnere el principio de no regresión en materia medioambiental« porque se mantienen »la situación preexistente« y »no se produce una disminución de la calidad del aire, ya que los vehículos con distintivo B no tenían prohibida la entrada en el Distrito Centro con anterioridad«, aseguran en un fallo al que ha tenido acceso ABC.

«Debe prevalecer el interés general que representa el cumplimiento de la norma, que coincide además con el de los ciudadanos que, con menores recursos económicos, pueden tener mayores dificultades para la compra de otros vehículos en sustitución de aquellos a los que se prohíbe el acceso», concluyen los jueces.