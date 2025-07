El tasazo de basuras incendia Campodón, el barrio de Alcorcón que quiere independizarse

Aceras destrozadas, carreteras sin mantenimiento, cubos de basura insuficientes y el pago de una suma de impuestos que no corresponden a los servicios públicos de los que disponen. Medio centenar de vecinos de la urbanización Campodón están a favor de independizarse de Alcorcón, el municipio al que pertenecen pero que se encuentra a 5 kilómetros, para anexionarse a Villaviciosa de Odón, la localidad con la que se mimentizan hasta el nivel de compartir calles.

Para Marina coger el autobús resulta toda una odisea. Debe ir con mucho cuidado en su silla de ruedas, con la mirada fija en cada trozo de acera levantado –que no son pocos– por las raíces de los árboles. Por eso a veces opta por ir directamente por la calzada. «Siempre acaban echando balones fuera y nunca arreglan esto. Voy con miedo porque esto no está para nada adaptado y soy igual de ciudadana que los que no van en silla», explica a ABC la vecina de este complejo residencial.

Renovar las aceras tan solo es parte de una larga lista de peticiones al ayuntamiento dirigido por Candelaria Testa (PSOE) de los residentes de este aislado barrio de Alcorcón que, hartos de que la situación no se resuelva, han decidido promover una recogida de firmas para ser de Villaviciosa de Odón. «No se llega a distinguir qué es de Villaviciosa y qué de Alcorcón. Hay una calle que empieza con una casa que pertenece a Villa y las dos contiguas son de Alcorcón. No tiene ningún sentido que la organización sea así», asegura a este periódico un portavoz de la Asociación de Vecinos por la Mejora de Campodón.

Noticia Relacionada Las Rosas, un barrio sin cobertura en el viejo 'triángulo de la muerte' Aitor Santos Moya La retirada de cinco antenas, la última hace solo unos meses, ha sumido a la zona en un punto negro para hacer llamadas y conectarse a internet

La gota que colmó el vaso y animó a que algunos residentes de este barrio de 50 años de historia se unieran para resolver esta «injusta» situación se produjo hace unos meses, con la tasa de basuras. Hicieron cálculos y se dieron cuenta de que perteneciendo al municipio con el que no existen fronteras físicas pero sí administrativas, se ahorrarían la mitad de impuestos en este impuesto, un 25% del IBI y la totalidad de la tasa de Vado. «Estamos pagando por unos servicios públicos que en realidad no tenemos. La gente tiene que llevar las bolsas de basura en sus coches hasta los contenedores porque los que hay están muy lejos como para ir andando. Y por eso pretenden cobrarnos 600 euros», reclama esta asociación vecinal.

Sin fronteras

Pero la inexistencia de un límite en los términos municipales también ha supuesto un problema. «Hay vecinos que para tirar la basura han ido a los contenedores puestos por el Ayuntamiento de Villaviciosa, porque no hay más cerca, y les han advertido de que no pueden hacerlo o serían multados», cuenta Jorge, integrante de la asociación, mientras señala un cartel en el que se advertía de que los cubos tan solo estaban para dar servicio a residentes de la localidad vecina.

«No es normal esta situación. La gente quiere un cambio ya», continúa, al tiempo que llega a la casa de Segundo Hernández, uno de los más veteranos de Campodón. «Vivo aquí desde el 85 y es cierto que siempre ha estado así. Aunque antes estas cuestiones las gestionaba mejor una mancomunidad que se disolvió», relata a ABC. Segundo, aunque con cierto escepticismo, ya ha plasmado su firma en el documento que la asociación ha ido llevando casa por casa para saber qué opinan los mil propietarios de este complejo residencial. «Indudablemente, estamos mal y soy partidario de esta propuesta porque parece que en Villaviciosa las cosas funcionan un poco mejor», asegura.

M-50 Campodón Villaviciosa de Odón Alcorcón A-5 Móstoles Fuente: MapTiler / ABC M-50 Campodón Villaviciosa de Odón Alcorcón A-5 Móstoles R-5 Fuente: MapTiler / ABC

Estos son dos de los puntos en los que ha incidido la plataforma vecinal, pero también lamentan la falta de cercanía de servicios municipales como centros culturales, deportivos y comercios, la limpieza de las carreteras o la gestión del agua de riego, así como la frecuencia del transporte público por esta urbanización. «Qué sentido tiene que los bomberos tengan que hacerse 5 kilómetros si se produce un incendio cuando los de Villaviciosa lo tienen mucho más cerca», señala Carlos, otros de los residentes que apoya esta causa.

Por todo ello, reclaman «un modelo de gestión más cercano, eficaz y justo y consideramos que Villaviciosa de Odón puede ofrecer un futuro mejor para nuestra urbanización»: «La mejora de Campodón no puede seguir esperando». Y la ley lo puede llegar a avalar. La recogida de firmas es tan solo el primer punto de un procedimiento que tendrá una duración aproximada, según aseguran, de un año.

Contenedores de basura en el barrio josé ramón ladra

Todo este movimiento se basa en el artículo 17 de la Ley 2/2003 de la Administración Local de la Comunidad de Madrid, que establece que «los vecinos podrán promover la alteración de términos municipales mediante petición suscrita por un tercio de los vecinos del término o parte del término municipal que resultaría afectado por la alteración. La petición se presentará con una memoria en la que se fundamenten las mejoras en la gestión municipal que la alteración implicaría y la documentación que reglamentariamente se determine». Una vez terminen de informar a todos los residentes de esta inciativa, deberán comunicarlo a las administraciones locales implicadas.

Desde el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón aseguran que «no tienen conocimiento ni comunicación oficial sobre el asunto, salvo lo que se ha venido publicando en los medios de comunicación», por lo que no realizan ninguna valoración al respecto.

«Compromiso de mejora»

Fuentes municipales de Alcorcón aseguran que son conocedores de esta situación, aunque no han tenido «comunicación oficial ni petición concreta en este sentido». También son conscientes de las deficiencias que sufre Campodón: «Si bien, debemos afirmar de forma contundente que aquellas que son responsabilidad y competencia del consistorio son atendidas permanentemente».

Insisten en su «compromiso con mejorar este barrio, plasmado a través del permanente contacto con los propios vecinos, y también con la asociación de vecinos La Unión, la comunidad de propietarios Villas de Alcorcón y la Entidad de Conservación». Destacan que Alcorcón impulsa actualmente el desarrollo de Retamar de la Huerta, cercano a este barrio, con 3.500 viviendas, «que permitirá mejorar aún más la integración de Campodón con el resto de la ciudad».

No se trataría de la primera vez que los madrileños hacen uso de esta ley. En 1994, el barrio de Viñagrande de Leganés pasó a ser de Alcorcón. La situación fue muy parecida a la que hoy viven los vecinos de Campodón: Viñagrande estaba a 6 kilómetros del centro de Leganés.

Tras un proceso que duró varios años, los vecinos votaron en un referéndum su integración a esta localidad madrileña.