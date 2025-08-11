Siete detenidos y tres heridos tras una reyerta familiar con rehenes en Puerta del Ángel

Los agentes de la Policía Nacional, en el lugar del suceso

Alta tensión la registrada ayer en el barrio de Puerta del Ángel, después de que una pelea entre miembros de una misma familia terminase con un despliegue policial sin precedentes. Todo comenzó alrededor de las 13.25 horas, cuando los vecinos alertaron de una fuerte reyerta en el interior de un bajo de la calle de Magín Calvo, regentado por una familia de etnia gitana.

Dos de los implicados se atrincheraron con rehenes, lo que provocó que hasta la citada dirección se movilizaran el Grupo Especial de Operaciones, Unidades de Intervención Policial, Unidades de Prevención y Reacción, Grupo de Atención al Ciudadano, Policía Científica, Equipo Negociador, Unidad Aérea de la Policía con drones y helicóptero y Homicidios.

Aunque en un principio los residentes alertaron de que se habían producido disparos, ninguna persona resultó herida de bala. Samur atendió a tres personas, la más grave una mujer de 87 años con un corte en el antebrazo, quien tuvo que ser trasladada al hospital.

🚩Así actuabamos hoy ante un incidente crítico en el madrileño distrito de Latina



👮🏻‍♂️👮🏻‍♀️Trabajo en equipo de GEO, negociadores, UIP, UPR, GAC, Unidad Aérea de la Policía, Policía Judicial y Científica



👉🏻7 detenidos



👉🏻2 de los arrestados se llegaron a atrincherar con rehenes en… pic.twitter.com/n6nfLdOL4I — Policía Nacional (@policia) August 11, 2025

Por su parte, la Policía Nacional arrestó a siete individuos, todos ellos de la misma unidad familiar, acusados de dos delitos de tentativa de homicidio y riña tumultuaria.