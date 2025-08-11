Suscribete a
ABC Premium

Siete detenidos y tres heridos tras una reyerta familiar con rehenes en Puerta del Ángel

Todos los arrestados, pertenecientes a la misma unidad familiar, están acusados de dos delitos de tentativa de homicidio y riña tumultuaria

En el cuartel de la Policía Científica: «No solo identificamos a asesinos, también logramos sus condenas»

Los agentes de la Policía Nacional, en el lugar del suceso
Los agentes de la Policía Nacional, en el lugar del suceso ABC
A. S. Moya

A. S. Moya

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Alta tensión la registrada ayer en el barrio de Puerta del Ángel, después de que una pelea entre miembros de una misma familia terminase con un despliegue policial sin precedentes. Todo comenzó alrededor de las 13.25 horas, cuando los vecinos alertaron de una fuerte reyerta en el interior de un bajo de la calle de Magín Calvo, regentado por una familia de etnia gitana.

Dos de los implicados se atrincheraron con rehenes, lo que provocó que hasta la citada dirección se movilizaran el Grupo Especial de Operaciones, Unidades de Intervención Policial, Unidades de Prevención y Reacción, Grupo de Atención al Ciudadano, Policía Científica, Equipo Negociador, Unidad Aérea de la Policía con drones y helicóptero y Homicidios.

Aunque en un principio los residentes alertaron de que se habían producido disparos, ninguna persona resultó herida de bala. Samur atendió a tres personas, la más grave una mujer de 87 años con un corte en el antebrazo, quien tuvo que ser trasladada al hospital.

Por su parte, la Policía Nacional arrestó a siete individuos, todos ellos de la misma unidad familiar, acusados de dos delitos de tentativa de homicidio y riña tumultuaria.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app