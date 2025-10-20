Secuestros exprés para robar, el paso hacia adelante de la banda latina de los Trinitarios

Algunos miembros de bandas latinas en Madrid han dado un paso más en su escalada delictiva y ahora se dedican a perpetrar secuestros exprés para sacar dinero de las cuentas bancarias de sus víctimas. Así ha quedado demostrado en unos casos investigados hace unos ... días pero consideran en la Brigada de Información que puede haber más que hayan ocurrido antes. Es una manera de financiarse y, entre otras cosas, comprar la droga con la que luego trapichean.

La historia que nos ocupa ocurrió al inicio de la madrugada del viernes, 17 de octubre. Un joven llamó al 091 alertando de que un amigo le había mandado un WhatsApp en el que le pedía ayuda, pues se encontraba retenido en un piso de la calle deArtajona, en el distrito de Moncloa-Aravaca.

Eran las 00.25 horas y los agentes acudieron rápidamente a la vivienda y encontraron a cuatro personas que salían del domicilio. Eran la víctima, su novia (que también estaba secuestrada) y otros dos varones. Sin embargo, negaron la detención ilegal, por miedo, y se marcharon.

Paralelamente, un hombre adulto llegó allí manifestando que tenían retenido a su hijo en esa casa. Al tratarse de un delito flagrante con visos de verosimilitud, los policías irrumpieron e el piso y detuvieron a once personas allí presentes y rescataron al vástago del denunciantes.

Esa misma madrugada, tuvo lugar otra intervención. Los que se habían marchado antes negando el secuestro fueron trasladados a la fuerza en un coche de alquiler hacia otra vivienda en la avenida de Pablo Iglesias, donde les esperaban otros pandilleros. Hubo un forcejeo y la chica pudoo llamar a la Policía. Cuando los funcionarios llegaron, encontraron a cuatro varones allí, que fueron apresados por detención ilegal y robo con violencia, pues le habían arrebatado el teléfono a ella.

Según explican a ABC fuentes del caso, el 'modus operandi' consiste en tender una embocascada, utilizando como cebo a un amigo, para que las víctimas acudan a una cita, donde les quitan sus pertenencias. Luego, amenazados, los llevan a cajeros automáticos para que saquen todo lo que tienen en el banco, y quedarse con el dinero.

Las tres víctimas de este caso tienen 25 y 20 años, la pareja de la primera llamada; el otro tiene 18, que es el hijo del hombre que apareció allí denunciando lo mismo.

Zonas más victimizadas

En cuanto a los 15 detenidos, algunos tienen apuntes previos como miembros de los Trinitarios, y son de República Dominicana, Venezuela, Colombia, Argentina, Marruecos, Nicaragua, Honduras y algunos españoles de origen dominicano. Tienen entre 19 y 28 años, aunque también hay dos menores de edad.

En los tres registros practicados, precisó 'El Mundo', se han hallado drogas, simbología y literatura de esta organización criminal (prohibida por el Tribunal Supremo) y armas, entre otros efectos.

Los Trinitarios son, junto a los Dominican Don't Play (DDP), las dos bandas más activas y peligrosas de Madrid en la actualidad, y rivalizan, sobre todo, por el control de los barrios, aunque también se dedican a loso atracos y al tráfico de drogas a pequeña escala. Tetuán, Ciudad Lineal, Carabanchel, Usera, Villaverde y Puente de Vallecas son los distritos de la capital más victimizados; aunque Parla, Getafe, Alcorcón, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y otras zonas de la corona metropolitana no se libran de estos pandilleros.

Los agentes de Información tratan ahora de imputarles a estos arrestados su pertenencia a la organización criminal, lo que supone un apoyo para meterlos en la cárcel de manera provisional y agravar sus penas en las condenas.