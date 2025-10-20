Suscribete a
ABC Premium
Directo
Aplazada la venta de las entradas para los conciertos de La Oreja de Van Gogh por los problemas de Amazon

Secuestros exprés para robar, el paso hacia adelante de la banda latina de los Trinitarios

La Policía detiene a 15 pandilleros por retener a tres jóvenes en pisos para dejar sus cuentas a cero y financiarse a través de la venta de droga. Los investigadores creen que no son los primeros casos

Mapa policial contra la guerra de bandas latinas y armas ocultas en Vallecas

Reunión de Trinitarios, el 16 de julio, en Puente de Vallecas
Reunión de Trinitarios, el 16 de julio, en Puente de Vallecas ABC
Carlos Hidalgo

Carlos Hidalgo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Algunos miembros de bandas latinas en Madrid han dado un paso más en su escalada delictiva y ahora se dedican a perpetrar secuestros exprés para sacar dinero de las cuentas bancarias de sus víctimas. Así ha quedado demostrado en unos casos investigados hace unos ... días pero consideran en la Brigada de Información que puede haber más que hayan ocurrido antes. Es una manera de financiarse y, entre otras cosas, comprar la droga con la que luego trapichean.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app