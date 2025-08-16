Venganza a machetazos por celos de un ñeta: «Os voy a matar a todos»

El mismo escenario y casi la misma fecha, la zona ajardinada del inicio de la calle del Payaso Fofó con la de Candilejas y el mes de agosto bañado por la canícula. Ahí es donde un pandillero, autoproclamado de la banda latina de los Ñetas, una de las más antiguas y ya pequeñas de Madrid, hizo un alarde de machismo que a punto estuvo de acabar con la vida de Iván, otro joven del barrio de Vallecas. Los celos por una chica provocaron que el ahora detenido acuchillara varias ocasiones al otro varón, de 28 años, nacionalidad española y origen boliviano. No ha trascendido que fuera de un grupo rival y, a tenor de la sucesión de hechos, tampoco la lucha entre pandilleros fue el motivo de la agresión.

Eran las 4.40 de la madrugada de este jueves cuando un grupo de muchachos, chicos y chicas, hacían botellón en el parque. Se trata, eso sí, de una zona de esparcimiento en la que abundan los integrantes de los Trinitarios. De hecho, en agosto de hace un año, se produjo un salvaje acuchillamiento (en esa ocasión, la víctima fue un ñeta), con el resultado de un varón con semiamputación de un brazo.

Fuentes del caso especifican a ABC que Iván y sus amigos estaban bebiendo cuando el pandillero pasó con un patinete eléctrico. Al ver que su exnovia se encontraba en ese grupo, les clavó una mirada desafiantes y le espetó a ella: «Vente conmigo». Como se negó, les amenazó: «Soy un ñeta y os voy a matar a todos». Entonces, se marchó.

Pero poco después regresó en el mismo vehículo, armado con machetes. Se fue hacia Iván, que no mantiene relación afectiva con la exnovia del homicida, y comenzó a acuchillarle. Le rajó en el costado izquierdo y en el muslo derecho, además de golpearle en la cabeza. Rápidamente, cogió a la muchacha y se marchó con ella en el patinete, dándose a la fuga.

Los policías nacionales de la comisaría de Puente de Vallecas se pusieron manos a la obra. También acudieron de la Policía Municipal de Madrid. El Samur-Protección Civil trasladó en estado grave al lesionado al hospital Gregorio Marañón. Sus amigos y testigos señalaron «a un boliviano de los Ñetas» como el autor de los hechos.

Ayer por la mañana, fueron desfilando por dependencias policiales, para tomarles declaración. La exnovia confirmó las sospechas: había dejado recientemente al sospechoso y lo identificó como el presunto homicida. Fue detenido inmediatamente en su domicilio y trasladado a comisaría. Está acusado de intento de homicidio. Acaba de cumplir 23 años. El Grupo de Delitos Violentos analiza los dos cuchillos incautados, uno de ellos con sangre.