Mapa policial contra la guerra de bandas latinas y armas ocultas en Vallecas

Las reyertas con armas blancas y a botellazos de la pasada semana en el distrito de Puente de Vallecas han vuelto a poner el foco sobre las agresiones de las bandas latinas en la zona. Un barrio, desde su implantación hace dos décadas muy ... castigado, pero que este agosto, como ocurrió en el de 2024, está siendo escenario de los sucesos más truculentos de esta índole. La Delegación del Gobierno en Madrid lleva tres años con un plan especial en los distritos y municipios aledaños a Madrid con mayor incidencia de estas organizaciones criminales. Sin embargo, la actividad de los pandilleros ha sufrido un repunte los últimos meses y eso ha traído consigo que la Jefatura Superior de Policía montara un refuerzo especial en puntos muy concretos, con la presencia, incluso, de antidisturbios.

ABC ha presenciado estas labores de vigilancia y ha tenido acceso a las líneas maestras de un mapa de actuación en los lugares clave de reunión de las principales bandas presentes en Vallecas: los Trinitarios y, en segundo término, los Ñetas. Estos últimos han sido víctimas y victimarios en los graves ataques de estos días.

En cuanto a los más numerosos, los primeros, el pasado 16 de julio celebraron una de sus 'reuniones universales' con integrantes de otros puntos de España. Los residentes de la zona presenciaron este acto, que lo vieron impactados desde sus balcones y ventanas y apuntan que, a diferencia del año pasado, no acompañaron esta acción con pintadas en las paredes del barrio.

Se homenajearon a sí mismos en la esquina de la calle de la Virgen y con la plaza del Puerto Rubio, con altares y velas, supuestamente para los criminales asesinados en estas rencillas. La Policía Nacional llegó a identificar a alguno de ellos por la calle, cuando transitaba solo por el barrio. Él mismo reconoció que vivía en Valladolid y que había acudido expresamente a Madrid para un cónclave especial de su banda, según ha podido saber ABC.

Agentes de la Policía Nacional identifican a jóvenes en las canchas de la calle de Payaso Fofó JOSÉ RAMÓN LADRA

En ese nuevo refuerzo policial, los parques son uno de los lugares más vigilados, tanto de paisano como con uniforme, explican fuentes conocedoras a este periódico. Son los de Amós Acero, en la calle de la Sierra de Alquife; el Cerro del Tío Pío o más conocido como el parque de las Siete Tetas; y la zona ajardinada y con canchas deportivas de Payaso Fofó, en la trasera del Estadio del Rayo. Ahí, precisamente, es donde fue mutilado hace un año un joven ñeta, a manos de los Trinitarios. Y allí es donde se produjo uno de los ataques de un ñeta a un joven que hacía botellón con sus amigos hace unos días: pasó a las 4.40 de la madrugada del jueves pasado en patinete y vio que en el grupo estaba su exnovia, que lo acababa de dejar. Le ordenó: «Vente conmigo». Ante la negativa, amenazó: «Soy ñeta y os voy a matar», y acuchilló a Iván, uno de los amigos. Al día siguiente, fue arrestado.

El bulevar, punto caliente

El domingo por la noche fue atacado otro chaval, de 22 años, a la altura del 145 de la avenida de la Albufera, al otro lado del campo del equipo del barrio. Iba con su novia cuando le asaltaron «otros ñetas», a quienes confirmó a la Policía que conocía porque él mismo tenía relación con esa banda.

Otro punto importante de vigilancia es el entorno de la calle de Peña Gorbea, el conocido como Bulevar de Vallecas, la cercana avenida del Monte Igueldo y una vía muy estrecha, que corre paralela a la M-30, Melquiades Biencinto. Allí fue donde la Policía arrestó el sábado a cuatro jóvenes, tres de ellos menores, por rajar a otro de 19 años en pleno bulevar. El único adulto de los apresados, informan fuentes del caso, ha sido enviado a prisión provisional por intento de homicidio, por orden del juzgado de Instrucción número 1 de Madrid.

Los vecinos aseguran que presencian identificaciones de los agentes en estos enclaves del barrio de manera constante. «Durante los últimos días hemos podido ver aún más, seguramente por las reyertas que estamos sufriendo», señalan. Exigen solución urgente de las autoridades a la violencia a las puertas de sus hogares.

«Aunque ahora traten de mantenerse en un perfil bajo y se escondan por las reyertas que han pasado estas semanas, seguimos sintiendo la tensión en las calles. Nos da miedo que se vuelva a repetir», declaran, aunque ya han asumido que «volverá a pasar».

Los informantes reconocen que «es cierto que está habiendo un repunte de agresiones», aunque matizan que esto suele ocurrir en verano «porque hay más gente en la calle». Una de las necesidades fundamentales en estas investigaciones es quitar de las calles las armas blancas. El plan señala que los pandilleros las siguen escondiendo entre arbustos, arquetas, instalaciones eléctricas callejeras y altillos, para tenerlas a mano cuando se produce una 'caída'. «Sigue habiendo, aunque el año pasado se encontraron bastantes más», indican.

Desde la Brigada de Información y la propia Fiscalía se viene haciendo énfasis, y así se ha reflejado en informes, de la necesidad de un mayor control normativo para el acceso a las armas blancas, especialmente de machetes y bolomachetes. Están hartos de ver cómo los pandilleros entran en cualquier comercio especializado y salen con estos cuchillos para utilizarlos en amputaciones u homicidios de rivales. Los legisladores aún no han dado solución a este enorme problema. Tampoco hay un abordaje social intensivo de la verdadera raíz del asunto de los pandilleros: el eje social y cultural de unos adolescentes que toman las calles buscando la muerte del prójimo solo por un sentimiento de identidad y pertenencia a un grupo en concreto.

Mientras, con todos los datos que se consiguen en el trabajo diario, se recopilan informes semanales para la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Se analizan las cifras de detenciones, incautaciones e identificaciones, pero también los puntos calientes, y en función de esos y otros parámetros se va trabajando el despliegue de seguridad.

En él también participan unidades de Seguridad Ciudadana especializadas en contención de masas y conflictos en la vía pública, como son las de Caballería, la de Prevención y Reacción (UPR) y la de Intervención Policial (UIP) o antidisturbios.