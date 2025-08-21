Suscribete a
Mapa policial contra la guerra de bandas latinas y armas ocultas en Vallecas

Los Trinitarios, el grupo más numeroso, acaba de celebrar su reunión anual ante la estupefacción de los vecinos

Vecinos denuncian la degradación en Puente de Vallecas: «Hay drogadictos tirados en colchones en las aceras»

Reunión de Trinitarios el pasado 16 de julio en la esquina de la calle de la Virgen con la plaza del Puerto Rubio
Reunión de Trinitarios el pasado 16 de julio en la esquina de la calle de la Virgen con la plaza del Puerto Rubio ABC

Carlos Hidalgo y Amina Ould

Las reyertas con armas blancas y a botellazos de la pasada semana en el distrito de Puente de Vallecas han vuelto a poner el foco sobre las agresiones de las bandas latinas en la zona. Un barrio, desde su implantación hace dos décadas muy ... castigado, pero que este agosto, como ocurrió en el de 2024, está siendo escenario de los sucesos más truculentos de esta índole. La Delegación del Gobierno en Madrid lleva tres años con un plan especial en los distritos y municipios aledaños a Madrid con mayor incidencia de estas organizaciones criminales. Sin embargo, la actividad de los pandilleros ha sufrido un repunte los últimos meses y eso ha traído consigo que la Jefatura Superior de Policía montara un refuerzo especial en puntos muy concretos, con la presencia, incluso, de antidisturbios.

