La ruta de senderismo a una hora de Madrid perfecta para el otoño: en plena sierra, con una cascada de agua y de poca dificultad

A menos de 75 kilómetros de Madrid tenemos una excelente escapada a la naturaleza. Fácil y perfecta para verano o invierno, y ni qué decir tiene que en otoño es una maravilla.

Una ruta para sentir una estación única, y tiempo de planazo para ... aquellos que le gusta el senderismo y el campo, con los verdes intensos del verano dejando paso a la paleta de tonos ocres, rojizos y dorados que convierten los bosques próximos a la comunidad madrileña en escenario de cuento.

En este contexto la cuenta de Instagram @cuentame_madrid ofrece en una de sus últimas publicaciones una ruta hacer para con toda la familia:

«Apenas unos 7 kilómetros, círcular y a una hora de Madrid». Así destaca el itinerario la citada cuenta de las plataformas digitales, que suele ofrecer oportunos planes en toda la Comunidad Madrid, sobre la ruta que se desarrolla entre la Cascada de la Presa del Pradillo y el Puente de la Angostura, situado en Rascafría, dentro del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

El recorrido es casi llano y sigue el curso del río Lozoya, con tramos entre bosques de pinos, praderas y varias pozas naturales

En la descripción aparece hasta dónde aparcar: el restaurante Los Claveles. «Solo tendrás que bordearlo y ya verás el inicio de la ruta», indican en la publicación en la que avisan: «El agua está congelada pero oye si eres valiente y te atreves a remojarte los pies».

Hablamos de una ruta circular de unos 7 kilómetros de longitud, con una dificultad baja y que tiene una duración de unas 2 horas.

Claves principales de la ruta: Dificultad: Muy fácil, sin peligro, apta para niños y mascotas

Distancia y duración: La ruta corta tiene 6 km y dura menos de 2 horas

Inicio: Área Recreativa de la Isla, junto a la Presa del Pradillo.

El punto de partida oficial es el aparcamiento junto a la Presa de Pradillo, a unos 2 kilómetros del Monasterior del Paular por la carretera M-604. El recorrido es casi llano y sigue el curso del río Lozoya, con tramos entre bosques de pinos, praderas y varias pozas naturales.

Una ruta ideal para niños y mascotas

El recorrido se inicia cruzando un pequeño puente para caminar por la senda junto al río, llegando pronto a la cascada de la Presa del Pradillo, que es una caída de agua sobre un muro de piedra. Luego se va hacia el histórico Puente de la Angostura, un puente de piedra del siglo XVIII que llevaba al Monasterio de Santa María de El Paular.

Cascada de la Presa del Pradillo

El regreso se realiza por el lado opuesto del río, completando el circuito, con bonitas vistas a la cascada y a la Sierra de Guadarrama. La ruta es apta para niños y mascotas, aunque no accesible para carritos de bebé, sí se puede hacer con mochila portabebé.

Se puede complementar la visita con otros puntos cercanos como el Monasterio de El Paular y el Mirador de Robledos.

Cómo llegar en transporte público

Como hemos dicho anteriormente, el punto de inicio es el Área Recreativa de la Isla, ubicada en el kilómetro 32 de la carretera M-604, en el término municipal de Rascafría.

Para llegar, la manera más común es ir en coche hasta el aparcamiento de la Presa del Pradillo, que está a unos 2 km del Monasterio de El Paular por la misma carretera M-604. Se recomienda llegar temprano porque el parking suele llenarse rápido. También se puede llegar en autobús línea 194 desde Plaza de Castilla en Madrid, bajando en Rascafría y caminando unos 25-30 minutos hasta el inicio de la ruta.