Rosario Weiss, la discípula que pintaba con descaro

Durante más de un siglo, varios de sus dibujos siguieron atribuidos a Goya

'La atención' (autorretrato), de Rosario Weiss, 1841 Museo del Prado
Alfonso J. Ussía

Hay vidas que parecen notas al margen de otra, y sin embargo acaban escribiendo su propio capítulo. Tal es el caso de Rosario Weiss Zorrilla, nacida en Madrid un dos de octubre de 1814, hija legítima de un joyero alemán, don Isidoro Weiss. También ... dicen las malas lenguas y los mentideros de este Madrid tan cotilla, que Rosario fue hija espiritual, y quizá algo más, del mismísimo Francisco de Goya. La madre, doña Leocadia Zorrilla, mujer de carácter firme y paciencia variable, entró a servir en la casa del maestro en la famosa Quinta del Sordo durante sus últimos años.

