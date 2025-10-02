Suscribete a
ABC Premium

Curva de Zésar, barrendero y dramaturgo

gatos que fueron tigres

Era empresario de un teatro de escombros, un alma libre que hacía lo que le daba la gana

Melchor Rodríguez, el «ángel rojo»

El teatro Curva, en su imagen externa, en 1954
El teatro Curva, en su imagen externa, en 1954 REFLEJOS
Alfonso J. Ussía

Alfonso J. Ussía

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Me dice José Luis Garci que le debo a Curva de Zésar un «gato que fue tigre». Y a Garci no se le discute. A Garci se le escucha; de Garci se aprende; con Garci uno se calla y le hace caso, porque todo ... en él es una lección de vida, de literatura, de memoria y también de consuelo. Nuestro gato de hoy era barrendero y dramaturgo, empresario de un teatro de escombros, un alma libre que hacía lo que le daba la gana y que construía sus guiones mientras pulía las calles que el resto pisaban.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app