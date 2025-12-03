Retrasos y trenes detenidos en Cercanías de Madrid por «alteración del orden público en la estación de Parla»

La conexión por Cercanías de Madrid entre Madrid y Parla se ha visto interrumpido a media tarde de este miércoles, en torno a las 17.30, después de un incidente que se ha producido en la estación la localidad del sur de la ... Comunidad.

Los viajeros que se dirigían a o salían de la ciudad han visto cómo sus trenes se quedaban detenidos, mientras que los que iban a salir tampoco han podido hacerlo a la hora prevista. Desde Cercanías han enviado una notificación a través de la aplicación móvil en el que informaban de «demoras y detenciones» en los trenes sentido Alcobendas / San Sebastián de los Reyes y Colmenar. El único motivo que han dado es que se ha producido una «alteración del orden público en la estación de Parla», sin especificar a qué se referían.

Es la misma información que han dado a través de las redes sociales a los viajeros afectados.

Buenas tardes. Por una alteración del orden público en la estación de Parla, los trenes con sentido Alcobendas-San Sebastián de los Reyes y Colmenar, están sufriendo demoras y detenciones. Disculpa las molestias ocasionadas. Un saludo. — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) December 3, 2025

En las últimas semanas se han producido varios problemas de seguridad ciudadana en Parla, lo que ha obligado a activar a la Policía Nacional. El último fue el desalojo del antiguo hotel NH de la localidad tras ser okupado por 60 personas.

Irónicamente, Parla también ha sido noticia en el ámbito puramente ferroviario. El ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció que la ciudad contará con una nueva estación de Alta Velocidad que servirá para descongestionar el tráfico que recibe la capital especialmente en las rutas que cruzan España, como el eje Andalucía-Cataluña, y que con la nueva estación no tendrán que parar en Atocha o Chamartín.