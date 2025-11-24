La Policía desaloja el antiguo hotel NH de Parla tras ser okupado por 60 personas

Unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local de Parla han desalojado este lunes por la mañana a unas 60 personas que habían okupado las antiguas instalaciones del hotel de la cadena NH, ubicado en el área sur de la localidad.

Los ... agentes han procedido al desalojo desde las cuatro de esta madrugada, después de que el PP alertase de que decenas de vecinos le habían trasladado su inquietud por esta okupación, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, que han detallado que «la intervención ha sido inmediata».

«No se están registrando incidentes y se resolverá en las próximas horas», han precisado las mismas fuentes, que han asegurado que las personas desalojadas procedían de otro hotel de la capital que fue desalojado. Noticia Relacionada La urbanización maldita de El Cañaveral: guarida de okupas, drogas y mafias Aitor Santos Moya Los viejos fantasmas regresan al bloque tras la caída de dos miembros del Tren de Aragua, afincados en un sexto piso El alcalde de Parla, Ramón Jurado (PSOE), ha informado en redes sociales de la operación, que «ha impedido que se ocupara el antiguo hotel NH en vísperas de su reapertura». «Mi agradecimiento al delegado del Gobierno, Francisco Martín, y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por su compromiso y profesionalidad», ha señalado. Por su parte, el portavoz del PP, Héctor Carracedo, ha asegurado que los vecinos del entorno «tienen miedo y están preocupados de que se pueda convertir en un Fuente Arenosa», una de las urbanizaciones más conflictivas de la localidad. «Llevamos años sufriendo la lacra de la okupación», ha apuntado. El hotel NH ha sido un escenario habitual desde hace años por distintos motivos: ahí comunicó el exalcalde Tomás Gómez que dejaba la alcaldía para ocupar la Secretaría General del PSM en 2007. Más recientemente, en 2020, fue una de las instalaciones medicalizadas en la región para atender a pacientes de covid-19 durante la pandemia. El complejo, de 88 habitaciones, se ubica junto a una de las zonas más conflictivas de Parla, el edificio de 'Toledo 15', que fue okupado en un 90% hace unos años. Esta proximidad motivó que los dueños pusieran a la venta el hotel, según los vecinos de la zona.

