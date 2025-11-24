Suscribete a
La Policía desaloja el antiguo hotel NH de Parla tras ser okupado por 60 personas

El PP asegura que los vecinos «tienen miedo y están preocupados»

El PP comienza el trámite legal en el Senado para cortar los suministros a los okupas

El hotel NH que ha sido okupado
El hotel NH que ha sido okupado X/@Ramonjurado

Unidades de la Policía Nacional y de la Policía Local de Parla han desalojado este lunes por la mañana a unas 60 personas que habían okupado las antiguas instalaciones del hotel de la cadena NH, ubicado en el área sur de la localidad.

Los ... agentes han procedido al desalojo desde las cuatro de esta madrugada, después de que el PP alertase de que decenas de vecinos le habían trasladado su inquietud por esta okupación, según han confirmado fuentes municipales a Europa Press, que han detallado que «la intervención ha sido inmediata».

