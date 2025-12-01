Suscribete a
La mafia de okupas peruanos: de la urbanización de Carabanchel al asalto de un viejo hotel en Parla

La Policía investiga si detrás de las usurpaciones masivas registradas en Madrid está el mismo grupo de individuos

Los okupas 'invisibles' que revenden por 2.000 euros casas usurpadas en la sierra madrileña

La Policía Nacional desaloja a los okupas del antiguo hotel NH de Parla
La Policía Nacional desaloja a los okupas del antiguo hotel NH de Parla ABC
Aitor Santos Moya

El asalto al antiguo hotel NH de Parla estaba perfectamente organizado: en una de las noches más frías del año, un centenar de personas fueron convocadas a través de un grupo de WhatsApp para llevar a cabo la última de las okupaciones masivas registradas ... en Madrid. Este fenómeno, el de irrumpir en edificios abandonados o deshabitados pero a punto de salir al mercado, ha crecido exponencialmente en los últimos meses, con episodios similares en El Cañaveral (Vicálvaro), Carabanchel o San Blas. Y en cada uno de ellos, existe un nexo en común: mafias que se dedican a usurpar en masa para después meter en los pisos a familias, la mayoría de ellas de origen peruano.

