El resurgir del antiguo cine Imax de Méndez Álvaro como megateatro para musicales tras una década de olvido

La productora de El Rey León adecua el icónico edificio que trajo el 3D a Madrid para hacer grandes musicales

El Palacio de la Música de Madrid renace a las puertas de su centenario

Cúpula del antiguo Imax tras su derribo
Cúpula del antiguo Imax tras su derribo DE SAN BERNARDO
Amina Ould

La víspera del día de San Isidro de 1996 abrió sus puertas en Méndez Álvaro el cine que trajo el 3D a Madrid. Se alzaba junto al parque de Tierno Galván como una propuesta rompedora y futurista entre las zonas verdes de su entorno, pero ... con el paso de los años acabó quedando obsoleto condenado al abandono. Este año sus puertas han reabierto, pero solo para los arquitectos y obreros que transformarán a lo largo de los próximos meses este espacio olvidado durante más de una década en un teatro que albergará las mejores producciones musicales que lleguen a la capital, además de un espacio para eventos para The Stage Enternainment, la compañía adjudicataria de las obras que se espera que concluyan en 2027.

