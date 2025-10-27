El resurgir del antiguo cine Imax de Méndez Álvaro como megateatro para musicales tras una década de olvido

La víspera del día de San Isidro de 1996 abrió sus puertas en Méndez Álvaro el cine que trajo el 3D a Madrid. Se alzaba junto al parque de Tierno Galván como una propuesta rompedora y futurista entre las zonas verdes de su entorno, pero ... con el paso de los años acabó quedando obsoleto condenado al abandono. Este año sus puertas han reabierto, pero solo para los arquitectos y obreros que transformarán a lo largo de los próximos meses este espacio olvidado durante más de una década en un teatro que albergará las mejores producciones musicales que lleguen a la capital, además de un espacio para eventos para The Stage Enternainment, la compañía adjudicataria de las obras que se espera que concluyan en 2027.

A finales del siglo pasado, el singular edificio celebraba su tercer aniversario con el anuncio de que dos millones de personas habían disfrutado ya de un película en tres dimensiones en el inmueble situado en el distrito de Arganzuela. Para esta celebración el principal estreno fue 'Selva tropical', un recorrido a lo largo de 400 años de evolución de los bosques, su formación, así como su destrucción y el peligro que corren los ecosistemas. Una proyección que usaba el formato Imax-Omnimax, que permitía reproducir imágenes sobre su icónica cúpula de 30 metros de diámetro y envolvía a los más de 400 espectadores en la proyección para disfrutar de ella desde distintos puntos de vista. Pero además de esto, contaba con una pantalla de 21 metros de altura para las películas convencionales.

La sala Imax de Madrid cerró el verano de 2014 cuando Teatromax, la compañía que explotaba este inmuebles durante casi dos décadas, presentó un concurso de acreedores voluntario por una deuda que superaba los 5 millones de euros. El cine en tres dimensiones perdía adeptos con el paso del tiempo y lo que empezó siendo un novedoso avance dentro del séptimo arte acabó con pérdidas millonarias, y no solo en Madrid. Esta empresa tenía además otro cine en la ciudad condal, cuyo edificio aún sigue abandonado.

El antiguo cine Imax tras el derribo de la cúpula ABC

La célebre cubierta circular del complejo, que a muchos aún les recuerda a la primera vez que se colocaron unas gafas bicolor, fue tirada abajo hace dos fines de semana en el marco de las obras de adecuación del inmueble de la calle de Meneses en un teatro destinado a acoger los grandes musicales que lleguen a la capital.

Aunque a muchos les pilló de sorpresa ante el estruendo que hizo el silencio en el Tierno Galván, lo cierto es que era un derribo controlado, señalan a ABC desde The Stage Entertainment, la gran productora de musicales que ha llevado a Gran Vía musicales como El Rey León, Aladdín o Cenicienta, entre otros, y adjudicataria del proyecto, que cuenta con una inversión de 20 millones de euros y que dará una nueva vida a este edificio.

La retirada de esta estructura comenzó hace cerca de un mes, «se empezó por la parte de atrás y nadie se daba cuenta de que se estaba quitando», señala a este diario Susana Casas, directora de Teatros de esta empresa. El proceso de desmontaje se inició retirando pieza por pieza, rompiendo las placas y extrayendo poco a poco y con mucho cuidado los arcos que conforman la cúpula «que es de hierro y supone un riesgo».

Derribo controlado

Sin embargo, la estructura podía aguantar hasta llegar a un elemento conocido como clave, «una pieza de la cúpula que contrarresta el peso de toda la dimensión». Una vez retirada, se empezó a vaciar y hace dos fines de semana esta construcción cayó. Aunque los vecinos llamaran alarmados e incluso se presentaran los servicios de emergencia de Madrid, lo cierto es que «no pilló de sorpresa», señala Casas.

Pero esta no será la última vez que los madrileños vean el edificio original. La voluntad de la productora, cuyas obras han sido adjudicadas a Acciona, es mantener la reconocible cúpula que caracteriza a este edificio. «Lo importante y bonito del proyecto es que vamos a mantener la cúpula, que es por eso por lo que la gente reconoce este edificio. Aunque hemos tirado la que había, haremos otra con un diseño muy parecido pero con un toque más tecnológico y sostenible», apunta durante una conversación a pie de obra con ABC.

Recreación de cómo quedará el futuro megateatro de Méndez Álvaro ABC

«Queríamos tener un tercer teatro en Madrid, ya que es una ciudad icónica en el tema de los musicales», asegura la directora de Teatros de The Stage. Sin embargo, el trabajo no fue fácil debido a que sus musicales cuentan con «unos requisitos específicos» pues se trata de grandes producciones que requieren de un espacio a la altura que permita esta actividad. Sumándose esto a que el objetivo de esta compañía era encontrar un lugar más grande que el Teatro Lope de Vega –con 1.456 butacas– y el Teatro Coliseum –con 1.396 butacas–.

Sin espacios en el centro

En el centro de la capital no hay ya, señala, ningún espacio adecuado a las necesidades de esta productora, por lo que comenzaron a abrir el foco a otros barrios de la capital. «El Imax estaba disponible, el Ayuntamiento de Madrid sacó una licitación, nos presentamos y ahora son adjudicatarios de una concesión demanial de 40 años», continúa Susana Casas. Una vez terminen las obras que darán una nueva vida a este espacio en 2027, este futuro megateatro, que contará con una capacidad de 1.560 butacas –más de 1.000 más de las que contaba el antiguo Imax–, no solo albergará musicales, sino también eventos. «Queremos aprovechar y tener un enclave único en Madrid donde esté nuestro musical y haya un espacio para eventos», apunta.

Trabajos de transformación Los obreros comienzan la transformación del antiguo Imax de Méndez Álvaro en un megateatro para musicales DE SAN BERNARDO

Tras una década de este enorme complejo cerrado, lo que uno se puede esperar son signos del deterioro que pudieran significar algún problema añadido a la obra que se va a acometer. Sin embargo, esto, afortunadamente, no fue lo que se encontraron. «Estaba en buenas condiciones. A nivel de mantenimiento sí que es verdad que se notaba algo de desuso. Pero toda la parte técnica estaba bien hecha y había espacios que no habían sido ni usados», explica Casas. En el exterior, sí que vieron alguna baldosa rota o grieta, algo «normal» teniendo en cuenta la historia de este edificio.

Consonancia con el parque

Tampoco hubo ninguna complicación adicional por la cercanía al parque Tierno Galván, que consideran todo un reclamo. «Esto es muy positivo para nosotros porque es un atractivo para aquellos que quieran venir», asegura la directora de Teatros. Esta productora, con la intención de mimetizarse con lo que rodea a este futuro complejo, hará del entorno del espacio de Arganzuela una zona ajardinada, que además tendrá un aparcamiento para bicicletas.

«Lo que contempla el proyecto es extraer un poco de ese verde del parque y se pondrán jardines a la entrada como un guiño para que no parezca el un edificio que no sabes de donde ha salido», cuenta Casas a este periódico. También, unas de las ideas de este plan ronda en torno al paisajismo, pues pretenden recuperar árboles autóctonos del parque de Tierno Galván para que «todo esté en consonancia».

Este planteamiento cumple con la idea de la compañía de crear «el teatro del futuro», donde se va a tener en cuenta cuestiones sobre la sostenibilidad, el entorno natural, así como la convivencia con población que vive alrededor. Todo ello manteniendo la esencia artística: «Buscamos que este espacio siga siendo un lugar icónico de Madrid y que siga estando asociado a todo lo cultural».