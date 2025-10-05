Suscribete a
Ulises, el programa madrileño para ganar al alcohol: «Ahora elijo yo»

El proyecto ata, metafóricamente, a los exadictos a sus mejores valores para desengancharse de un consumo tan adictivo como socialmente aceptado por todos

Madrid unificará en una sola cita todas las valoraciones para recibir Atención Temprana desde el verano de 2026

Varios usuarios, en una de las sesiones en el 12 de Octubre, capitaneadas por el doctor Rubio
Sara Medialdea

Madrid

Fíjense la próxima vez que paseen por la calle, no importa dónde sea: cada pocos pasos, se encontrarán con un bar o una cafetería, y con carteles invitando a tomar 'caña y aperitivo', un 'doble' o un 'spritz aperol' a buen precio. Lo que para ... un ciudadano sin problemas con la bebida no significa nada, en el caso de un exadicto se traduce en una auténtica carrera de obstáculos. Hay que ser mentalmente muy fuerte para resistirlo.

