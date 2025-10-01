Madrid unificará en una sola cita todas las valoraciones para recibir Atención Primaria desde el verano de 2026

Un nuevo decreto promete simplificar y facilitar los trámites para acceder a la Atención Temprana -para niños de hasta 6 años- en la Comunidad de Madrid. En el mismo, que ha sido aprobado este miércoles en el Consejo de Gobierno autonómico, se unifican en una sola cita todas las valoraciones necesarias, algo que se comenzará a aplicar a partir del verano de 2026.

En la norma se recoge que ese expediente, que se simplificará, será además completamente digital, y garantizará al menor que pueda contar con una asistencia individualizada y personalizada para que alcance el mayor grado de autonomía.

La unificación en una sola cita de todas las valoraciones permitirá a la familia ahorrarse tiempo y viajes. Y agilizará el proceso para que se determine qué tratamiento necesita el menor.

Además, en la nueva norma, el reconocimiento de esta prestación se revisará de oficio, por lo que «no será necesario que lo soliciten los progenitores, ya que mantiene su validez durante el tiempo que el menor esté recibiendo este servicio en uno de los Centros de Atención Temprana», explican.

Todo el expediente será digital y la derivación al Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI) se hará a través del Registro Único de Atención Temprana, sin que la familia tenga que aportar los informes médicos, lo que supone una disminución de las cargas burocráticas y que el niño acceda cuanto antes al recurso que necesite.

La norma establecerá que cada menor cuente con una atención personalizada e integral para que alcance el mayor grado de autonomía, con su entorno familiar como principal eje de su desarrollo.

Asimismo, el decreto regula por primera vez los recursos de intervención en los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales, así como el procedimiento de acceso a la red pública. También se introducen medidas para simplificar el procedimiento de valoración, como la posibilidad de realizar una evaluación conjunta de atención temprana, discapacidad y dependencia.

Igualmente, se dota al sistema de nuevos instrumentos clave para su funcionamiento e incorpora un capítulo específico dedicado a ampliar la formación de profesionales, la innovación y la investigación.

En los últimos tres años, recuerdan desde el Gobierno regional, se han incrementado un 85 por ciento el número de plazas públicas dedicadas a atención temprana para niños con necesidades especiales: se ha pasado de 3.800 a más de 7.000, con una inversión total anual de 35 millones de euros.

Centros para discapacidad mental

Por otra parte, y también en lo que respeta a Servicios Sociales, el consejo de Gobierno ha aprobado este miércoles el nuevo Acuerdo Marco de los centros públicos para personas con discapacidad intelectual y graves trastornos de conducta. El nuevo Acuerdo tendrá validez los cuatro próximos años.

Por este motivo, se destinarán más de 223 millones de euros para este nuevo contrato, que fija las condiciones para la atención residencial de estas personas. La cuantía del nuevo contrato supone un incremento del 33 por ciento de la inversión respecto a la anterior licitación. Esto supone aprobar el mantenimiento de 950 plazas de la red pública durante los próximos cuatro años, lo que supone un incremento de 117 con respecto al contrato previo.

La Comunidad de Madrid cuenta en la actualidad con una red pública de más de 14.500 plaza de discapacidad intelectual o física, y más de 7.000 de enfermedad mental. Están orientadas a la atención social gratuita de persona adultas con discapacidades psicosociales y dificultades de integración derivadas de trastornos mentales severos. La inversión anual en este campo es de 426 millones de euros.

En este tipo de centros especializados se ofrece una atención integral, alojamiento, manutención, cuidado y apoyo personal y social, además de actividades rehabilitadoras y de ocio que fomentan el desarrollo de los usuarios y su inclusión social.

El Ejecutivo regional presentó recientemente la nueva Estrategia Madrileña de Atención a Personas con Discapacidad Horizonte 2028, que contempla destinar 4.800 millones para los próximos cuatro años, a través de 316 medidas transversales que engloban a todas las consejerías del Gobierno autonómico.