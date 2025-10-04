Un nuevo centro de información del transporte avisará en tiempo real de atascos e incidencias a los usuarios

Una pared de pantallas da indicaciones a los expertos del Centro de Innovación y Gestión del Transporte Público en la Comunidad de Madrid (CITRAM) de por dónde van los metros, autobuses y trenes de Cercanías, y dónde pueden producirse o ha habido ya incidencias. Una versión renovada de este centro será la que se instale en la nueva sede del Consorcio Regional del Transportes, que al cumplir sus 40 años se muda al edificio que tiene Metro en la avenida de Asturias, cerca de plaza de Castilla. De este modo, como anunció ayer la presidenta Isabel Díaz Ayuso, habrá un nuevo Centro de Información del Transporte en el que se invertirán 50 millones de euros.

La Real Casa de Correos se puso ayer de largo para celebrar este 40 aniversario de la puesta en marcha del Consorcio Regional de Transportes, «una institución clave en la modernización de la movilidad en la región», explicaba el gerente del Consorcio, Pablo Rodríguez Sardinero. En ella se unieron el Gobierno regional y el del Ayuntamiento de Madrid, más otros muchos municipios y la Administración central a través de Cercanías. Todos unidos para que la red pública de transporte madrileña sea capaz de transportar a más de 1.700 millones de usuarios cada año.

De los autobuses rojos de la EMT a los actuales azules, de los interurbanos antiguos a los nuevos modelos, de verde esperanza; de las marquesinas que apenas eran un poste metálico a las actuales, que incluso aportan información sobre el tiempo de espera de los siguientes autobuses, mucho ha cambiado en 40 años la red madrileña, pero a juzgar por los datos de viajeros, ha sido un cambio a mejor.

Coincidiendo con su aniversario, este recurso va a mudarse a una nueva sede, en el actual edificio de Metro de la avenida de Asturias. Y allí va a establecer, como anunció la presidenta Díaz Ayuso, un nuevo Centro de Información del Transporte que supondrá invertir 50 millones de euros en conseguir un sistema ágil y efectivo que permita informar en tiempo real a los usuarios de las posibles incidencias en la red, y ofrecerles alternativas. Será un nuevo CITRAM, más moderno y tecnificado, el cerebro del Consorcio y centro neurálgico para controlar el sistema de transportes en la región, ofreciendo notificaciones a los usuarios en tiempo real.

Buena salud

«Leguina hace 40 años tuvo una idea luminosa. Hoy hay más de 1.720 millones de viajeros que han utilizado los diferentes medios de transporte a lo largo del último año», recordó el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, al hablar de este organismo que definió como «el eje de vertebración» de la región, que encara los 40 con «una salud incontestable».

El acto sirvió también para otorgar premios, entre ellos el recibido por el Ayuntamiento de Aranjuez, primero que se unió al Consorcio más allá de la capital, y que recibió su alcalde, Miguel Gómez Herrero. También Óscar Moral Ortega, presidente del CERMI, fue premiado a título póstumo por luchar por la accesibilidad universal en el transporte público. Y otro de los galardones fue al programa de Telemadrid 'Madrid Directo'. La Universidad Politécnica también fue objeto de reconocimiento, por su colaboración técnica con el Consorcio Regional de Transportes en los últimos años.

La música se coló en el aniversario, para recordar que también lo hará en los transportes madrileños. Concretamente, en el Metro, donde habrá conciertos de DJ Nano, OBK, Modestia Aparte o A LA PAR.

Según los datos oficiales, el Consorcio Regional de Transportes consiguió el año pasado un récord histórico de viajeros: más de 1.722 millones, que suponen un 84 por ciento más que los 935 del primer año de funcionamiento de este organismo.

Leguina: «Media vida»

Pero sin duda, el premio más esperado y el más aplaudido fue el que se le dio a Joaquín Leguina, bajo cuya presidencia nació el Consorcio, del que es, dijo, «socio fundador». Cuando estudió en París, dijo, «no hice otra cosa que montar en Metro; y vine a Madrid y no he hecho otra cosa que montar en Metro». Para poner en marcha el Consorcio, recordó sin ahondar en ello, «hubo pequeños problemas»; pero ahora tanto Metro como EMT son mejores empresas de las que él conoció. 40 años son, dijo, «media vida mía; venía con ganas, cometí muchísimos errores, que no voy a desvelar porque ya los ha dicho todos Esperanza Aguirre, pero este del Consorcio no fue un error».

El abono transporte nació en 1986, y desde entonces, «cuatro décadas de éxitos», como destacó Díaz Ayuso. El Consorcio, resumió, ha conseguido que Madrid «siga siendo un cruce de caminos».