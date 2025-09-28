La Policía Municipal sancionará al hostal ilegal del Parque de las Avenidas

Suscribete a
Una mujer entra al Velvet Hostels de la calle Baviera, en Parque de las Avenidas
Enia Gómez

Madrid

«Al final lo han abierto», espeta una vecina de la calle de Baviera, en el barrio de la Guindalera. El ir y venir de turistas al Velvet Hostels, el polémico albergue junto al Parque de las Avenidas (Salamanca) y antiguo centro de salud, ... ubicado en el número 9 de la mencionada vía, transcurre con normalidad, como si sobre el lugar no pesara la acusación de operar sin licencia. Fue el pasado viernes, con su apertura, cuando empezaron a dejarse ver los primeros huéspedes. Ocurrió la misma mañana en la que el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció que el establecimiento hostelero no abriría al no contar con la licencia de primera ocupación y de funcionamiento.

