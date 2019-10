Homenaje al humanista Eduardo Saavedra y Moragas en la Escuela de Ingenieros de Caminos La Universidad Politécnica de Madrid acoge una exposición dedicada a su figura y a la vía romana de Uxama a Augustóbriga

La Asociación Internacional de Caminería y la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid ha celebrado este miércoles, 9 de octubre, la I Jornada de Caminería dedicada a la figura del ingeniero y humanista Eduardo Saavedra y Moragas. Una cita en la que, además, se ha inaugurado una exposición en la que se exhiben objetos arqueológicos de la Colección Saavedra, pertenecientes al Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. La muestra, comisariada por el profesor Ignacio Menéndez Pidal –el secretario de la muestra es Antonio Arcos Álvarez–, exhibe además alguna de sus aportaciones al Itinerario de Antonino a partir de su ingreso en la Real Academia de la Historia, así como sus contribuciones en proyectos de Ingeniería. Estará abierta hasta el próximo mes de diciembre

«La jornada de Caminería y la exposición dedicada a su figura y a la vía romana de Uxama a Augustóbriga son un intento de reivindicar a Eduardo Saavedra como una de las personalidades más enciclopédicas que ha producido España y en particular como el ingeniero humanista español más importante del siglo XIX», explica a ABC, Jesús Alonso Trigueros, doctor ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y profesor titular del Departamento de Ingeniería y Morfología del Terreno de la Universidad Politécnica de Madrid. «Este personaje no tiene parangón en la historia española. Fue ingeniero de Caminos, arquitecto, catedrático de Mecánica Aplicada, director de la Real Academia de la Historia, arabista, arqueólogo, filólogo, ateneísta, primer excavador de Numancia, vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, fundador y presidente de la Real Sociedad Geográfica, senador, premiado con la medalla Echegaray en 1910, director de Obras Públicas en el conflictivo periodo histórico 1868-1870, miembro de numerosas sociedades científicas extranjeras, autor de más de 250 publicaciones entre libros y artículos de muy diversa índole. Se trata de una figura que no merece el olvido en que se encuentra en la actualidad», añade sobre su trascendencia histórica.

Durante esta I Jornada de Caminería, presentada por el director de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid, Francisco Javier Martín, ha participado José Mañas Martínez, ingeniero de Caminos, que pronunció la ponencia «Eduardo Saavedra. Ingeniero y humanista». Asimismo, Isaac Moreno Gallo, ingeniero de Obras Públicas y licenciado en Geografía e Historia, expuso ante los asistentes la importancia histórica de la ingeniería de las vías romanas. Sobre la relación que Saavedra tuvo con el campo de la arqueología habló el profesor Martín Almagro Gorbea, catedrático, académico y anticuario perpetuo de la Academia de la Historia. Por su parte, la profesora Inmaculada Aguilar, catedrática de Historia del Arte de la Universidad de Valencia impartió la conferencia «La Historia de la Ingeniería en el siglo XIX. La búsqueda de identidad corporativa». Por último, el profesor Alonso Trigueros moderó una charla coloquio sobre la figura de Eduardo Saavedra y Moragas.

La Asociación Internacional de Caminería fue creada en al año 1996 bajo el impulso y liderazgo de D. Manuel Criado de Val. La Asociación ha organizado ya trece congresos internacionales convirtiéndose en el más importante punto de encuentro de esta disciplina que une a investigadores y profesionales de ramas tan distintas como la Historia, la Filología, la Geografía o la Ingeniería. La Asociación inicia ahora estas Jornadas de Caminería, que pretenden promover un foro de relaciones para investigadores y amantes de la caminería.

