Piden 25 años de cárcel para el Gaucho por torturar y matar a un joven en Alcorcón

Un cuarto de siglo de condena es lo que pide la Fiscalía de Madrid para Álvaro A.E., alias 'el Gaucho', acusado de matar a un joven brasileño de 27 años en una casa prefabricada del municipio de Alcorcón, donde se halló el cadáver con una veintena de cortes, un fuerte golpe en la cabeza y las manos atadas. El juicio se celebrará el próximo martes en la Audiencia Provincial de Madrid.

El representante del Ministerio Público le imputa un delito de asesinato y le reclama 120.000 euros en concepto de responsabilidad civil para el padre del fallecido.

Según el escrito de calificación, el Gaucho, privado preventivamente de libertad desde el día 4 de abril de 2022, acudió a un recinto vallado en el que se almacenan casas modulares situado en la carretera de San Martín de Valdeiglesias (en el municipio de Alcorcón) con el único propósito de encontrarse con Y. R. da C. y acabar con su vida.

Noticia Relacionada El nocaut que mató a Juan: una bronca absurda por una videollamada lleva la tragedia al concierto de Karol G Aitor Santos Moya La víctima, de 42 años, hacía una videollamada a su pareja, cuando un grupo de tres chicas pensó que las estaban grabando. Una persona ajena, de 33 años, le propició un puñetazo para defenderlas, rompiéndole la base del cráneo

La víctima utilizaba habitualmente esas casas para pernoctar, concretamente la casa móvil con número de bastidor 39PF02. Fue allí donde le ató las muñecas por detrás de la espalda con una cuerda mientras que, con otra de mayor diámetro, le rodeó el cuello por delante, le pasó la cuerda por la axila izquierda hacia la espalda, le anudó con la que le sujetaba las muñecas y continuó hacia las extremidades inferiores hasta atarle también los tobillos.

Así, advierte la propia Fiscalía en su escrito, Y. R. da C. «quedó inmovilizado en posición fetal sin posibilidad de mover los brazos ni extender las piernas, y, por lo tanto, de defenderse de forma alguna».

«Dolor inhumano»

Pese a tenerlo inmovilizado y «buscando provocarle un dolor inhumano y sabiendo que el mismo no era necesario para su propósito de causarle la muerte», el presunto autor propinó varios golpes y cortes a la víctima con un objeto cortante causándole heridas incisas, erosiones, escoriaciones y equimosis en la cabeza, en el tórax, en el abdomen, en los dos brazos, en la espalda y en las dos piernas.

Finalmente, le golpeó en la cabeza de forma reiterada con un objeto «romo», causándole un traumatismo craneoencefálico que provocó una hemorragia subaracnoidea que condujo a la muerte. Tras ello, fue arrestado días después en un túnel muy próximo al lugar del crimen.