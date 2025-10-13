Suscribete a
Rugby en el patio para romper el muro de la cárcel

ABC se adentra en la prisión de Estremera durante una actividad que une el deporte y la música para charlar con presos, voluntarios y funcionarios sobre su día a día

Placajes y melés para salir del lado oscuro en el primer torneo nacional de rugby penitenciario celebrado en Madrid

Practicando placajes en el patio de la cárcel de Estremera
Miriam González Ruiz

Madrid

¿Qué es la libertad para mí?». Con esa pregunta comenzaba una mañana de confesiones en la cárcel de Estremera. Unas horas dedicadas al deporte, la música y la reflexión sobre diversos temas, entre ellos, la propia libertad, los mensajes que le mandarían a sus ... familiares y los prejuicios que la sociedad puede tener sobre las personas que allí se encuentran. 1.300 internos entre mujeres y hombres, casi 30 de estos últimos pertenecen al equipo de rugby Madiba y son ellos los que se han abierto para contar sus experiencias allí dentro.

